Zebrán gázoltak halálra egy gyalogost Tatán

[{"available":true,"c_guid":"eacbc465-8193-4ad8-ab43-bc08de414aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Úszószövetség a korábbi kudarcok után egy „életképes” figurával, Alfréddal, a hóddal kompenzált.","shortLead":"A Magyar Úszószövetség a korábbi kudarcok után egy „életképes” figurával, Alfréddal, a hóddal kompenzált.","id":"20191217_uszoszovetseg_kabala_alfred_vidra_uszo_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eacbc465-8193-4ad8-ab43-bc08de414aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e5ca89-7585-474b-9331-07955faf6eba","keywords":null,"link":"/elet/20191217_uszoszovetseg_kabala_alfred_vidra_uszo_eb","timestamp":"2019. december. 17. 16:10","title":"Még leírni is bizsergető: lett egy teljesen vállalható és cuki kabalaállatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Országosan a megkérdezetteknek csak 38 százaléka mondta azt, hogy semmilyen pénzügyi gondot nem okoz az ünnep.","shortLead":"Országosan a megkérdezetteknek csak 38 százaléka mondta azt, hogy semmilyen pénzügyi gondot nem okoz az ünnep.","id":"20191217_A_40_ev_felettiek_harmada_hitelbol_venne_karacsonyi_ajandekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8261e0f7-7538-4d82-bc97-da8b8633ce31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_A_40_ev_felettiek_harmada_hitelbol_venne_karacsonyi_ajandekot","timestamp":"2019. december. 17. 07:48","title":"A 40 év felettiek harmada hitelből venne karácsonyi ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak a politikusok esetében kezeli lazán a Facebook a hirdetések ellenőrzését. Most épp egy HIV-gyógyszer kapcsán merült fel, hogy nem etikusan hirdetik a platformon, de úgy tűnik, a Facebook szerint ez rendben van így.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak a politikusok esetében kezeli lazán a Facebook a hirdetések ellenőrzését. Most épp...","id":"20191216_facebook_hiv_gyogyszer_hirdetes_travuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352d53f8-134c-46f0-9125-bbf89088db85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_facebook_hiv_gyogyszer_hirdetes_travuda","timestamp":"2019. december. 16. 13:33","title":"\"Van jobb gyógyszer, csak titkolják\" – nem túl etikusan reklámoznak egy tablettát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b25799-c623-404c-a47c-51fdff9a112d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Star Wars IX. rendezője is csatlakozott ahhoz a Fortnite-eseményhez, amely a hétvégén zajlott le. A filmes nem érkezett üres kézzel.","shortLead":"A Star Wars IX. rendezője is csatlakozott ahhoz a Fortnite-eseményhez, amely a hétvégén zajlott le. A filmes nem...","id":"20191216_jj_abrams_fortnite_star_wars_9_skywalker_kora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b25799-c623-404c-a47c-51fdff9a112d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30670972-7409-4487-9df4-bcf7ed551b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_jj_abrams_fortnite_star_wars_9_skywalker_kora","timestamp":"2019. december. 16. 14:03","title":"J.J. Abrams megjelent a Fortnite-ban és mutatott egy részletet a Skywalker korából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén 10 fok felett alakul a hőmérséklet.\r

","shortLead":"Az ország nagy részén 10 fok felett alakul a hőmérséklet.\r

","id":"20191216_Bekoszont_a_decemberi_tavasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59614f1b-8a0a-401f-b8fb-2a78d22fb3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Bekoszont_a_decemberi_tavasz","timestamp":"2019. december. 16. 06:25","title":"Beköszönt a decemberi tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","shortLead":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","id":"20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29fab65-d1d1-4814-9ee2-2012d8f34146","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. december. 17. 13:28","title":"Az Alapjogokért Központ Gyurcsányt is belekeverte a Csillagok háborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyanannyit kell majd fizetni az euró átutalásért, mint a Magyarországon belül tranzakciókért.","shortLead":"Ugyanannyit kell majd fizetni az euró átutalásért, mint a Magyarországon belül tranzakciókért.","id":"20191216_Olcsobb_lesz_eurot_atutalni_Magyarorszagrol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86859479-5dbd-497c-825d-9bc485163906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Olcsobb_lesz_eurot_atutalni_Magyarorszagrol_is","timestamp":"2019. december. 16. 14:46","title":"Olcsóbb lett az eurós utalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy októberi nyilatkozatra hivatkozik a kormány, amely szerint Vajna Tímea a Las Vegas kaszinók tényleges tulajdonosa.","shortLead":"Egy októberi nyilatkozatra hivatkozik a kormány, amely szerint Vajna Tímea a Las Vegas kaszinók tényleges tulajdonosa.","id":"20191217_A_kormany_szerint_Vajna_Timea_orokolte_a_ferje_kaszinoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161d7bfb-d0b9-4b1d-930b-24078eae6599","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_A_kormany_szerint_Vajna_Timea_orokolte_a_ferje_kaszinoit","timestamp":"2019. december. 17. 08:07","title":"A kormány szerint Vajna Tímea örökölte a férje kaszinóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]