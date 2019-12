Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","shortLead":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","id":"20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74aa287-a802-4484-9d0b-7bd6920170bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 18. 12:11","title":"Dohányzásra biztatták a növendékeket a bécsi opera balettakadémiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10. fordulójából pótolták.","shortLead":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10...","id":"20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ee88f-7c8c-4d1f-99c2-3e6b982804c2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. december. 18. 22:05","title":"Nem bírt egymással a Barcelona és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019f598f-ef35-42e6-9c9d-44af55ee0aff","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Három támadó tüzet nyitott csütörtök este az orosz titkosszolgálat moszkvai székházában. Kettőjüket rögtön lelőtték, a harmadik az utcán tovább lövöldözött, de végül őt is leterítették. ","shortLead":"Három támadó tüzet nyitott csütörtök este az orosz titkosszolgálat moszkvai székházában. Kettőjüket rögtön lelőtték...","id":"20191219_Lovoldozes_volt_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=019f598f-ef35-42e6-9c9d-44af55ee0aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2f6e84-353b-4312-bd67-b1ad59d14546","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lovoldozes_volt_Moszkvaban","timestamp":"2019. december. 19. 17:07","title":"Terrortámadás történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő a harmadik amerikai elnök, aki ellen elindult az impeachment eljárás.","shortLead":"Ő a harmadik amerikai elnök, aki ellen elindult az impeachment eljárás.","id":"20191219_impeachment_amerikai_kepviselohaz_kongresszus_szavazas_donald_trump_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b314f4f-014e-483c-ba87-9e0cd4bd7c8d","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_impeachment_amerikai_kepviselohaz_kongresszus_szavazas_donald_trump_elnok","timestamp":"2019. december. 19. 05:19","title":"Alkotmányos vádat emeltek Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel léphet piacra 2020-ban a technológia egyik legnagyobb óriása, az Apple.","shortLead":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel...","id":"20191219_apple_varhato_termekei_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cb119-51cb-48ba-b44d-cc103c1b42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_varhato_termekei_2020","timestamp":"2019. december. 19. 10:03","title":"Belenéztek a kristálygömbbe: ezek az Apple-újdonságok érkezhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","shortLead":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","id":"20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca9a66-5d17-41cb-81b1-8aa3b7e8c3cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Zsidó temetőt rongáltak meg Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyiptomi vándorsáskák inváziója pusztít Szomáliában. 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet, a fertőzés ráadásul tovább terjedhet, már most is érinti Etiópiát – közölte az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO.","shortLead":"Egyiptomi vándorsáskák inváziója pusztít Szomáliában. 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet, a fertőzés ráadásul...","id":"20191219_saskajaras_szomalia_etiopia_ensz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d4a70b-020f-456e-a1a7-faf7545b9e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_saskajaras_szomalia_etiopia_ensz","timestamp":"2019. december. 19. 19:03","title":"Olyan súlyos a sáskajárás Afrikában, hogy két országot is komoly veszélybe sodort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a52cc9-f959-4561-96d3-ffa288ee0307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi önkormányzat betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba.","shortLead":"A városi önkormányzat betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba.","id":"20191219_Leallitottak_a_velencei_FINAuszoda_epiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a52cc9-f959-4561-96d3-ffa288ee0307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd01e943-a916-4f9a-a047-1ca4b66b9b96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191219_Leallitottak_a_velencei_FINAuszoda_epiteset","timestamp":"2019. december. 19. 16:36","title":"Leállították a velencei FINA-uszoda építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]