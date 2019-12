Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","shortLead":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","id":"20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca9a66-5d17-41cb-81b1-8aa3b7e8c3cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Zsidó temetőt rongáltak meg Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jane Fonda azt tervezte, hogy elnökké választása után találkozót kér Doland Trumptól, hogy meggyőzze őt a globális felmelegedés elleni harc szükségességéről.","shortLead":"Jane Fonda azt tervezte, hogy elnökké választása után találkozót kér Doland Trumptól, hogy meggyőzze őt a globális...","id":"20191218_Jane_Fonda_meg_akarta_gyozni_Trumpot_a_klimavedelem_kerdeseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cc3635-f56b-4819-9a22-42a055b26454","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Jane_Fonda_meg_akarta_gyozni_Trumpot_a_klimavedelem_kerdeseben","timestamp":"2019. december. 18. 19:26","title":"Jane Fonda meg akarta győzni Trumpot a klímavédelem kérdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU több országában már alkalmazott adó bevezetését javasolja Schmuck Erzsébet.","shortLead":"Az EU több országában már alkalmazott adó bevezetését javasolja Schmuck Erzsébet.","id":"20191219_repulojegy_ado_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8bae5-e50f-4cd5-8d54-ec43a8fbdf85","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_repulojegy_ado_LMP","timestamp":"2019. december. 19. 20:51","title":"Bevezetné a repülőjegyadót Magyarországon az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed3a388-972c-4d6f-9e0a-8e6cfe3bab87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Prisztás-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt jogerős szabadságvesztését töltő, a Fenyő-gyilkosság ügyében is megvádolt Portik védője azt mondta, nem tudja cáfolni az értesülést.","shortLead":"A Prisztás-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt jogerős szabadságvesztését töltő, a Fenyő-gyilkosság ügyében...","id":"20191219_ongyilkossagi_kiserlet_portik_tamas_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed3a388-972c-4d6f-9e0a-8e6cfe3bab87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce25230-3fb3-43ff-a4a6-c6effef256bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_ongyilkossagi_kiserlet_portik_tamas_borton","timestamp":"2019. december. 19. 07:20","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg Portik Tamás a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","shortLead":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","id":"20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8837e5-cf96-45a6-a05f-69ce4d4df659","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","timestamp":"2019. december. 18. 13:21","title":"Nincs elfelejtve, jön az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberi jogi érzékenyítés borította ki a fideszes képviselőt. ","shortLead":"Emberi jogi érzékenyítés borította ki a fideszes képviselőt. ","id":"20191219_Hoppal_Peter_szivarvanycsaladok_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d99d518-ed9b-4c51-93aa-5a79fcfe32d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Hoppal_Peter_szivarvanycsaladok_","timestamp":"2019. december. 19. 20:03","title":"Hoppál Péternek a vízbe fojtás jutott eszébe arról, aki a szivárványcsaládokról tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nőknél még látványosabb lehet a jelenség: 2020-ban akár 9 millióval is kevesebben lehetnek dohányosok, mint 2018-ban.","shortLead":"A nőknél még látványosabb lehet a jelenség: 2020-ban akár 9 millióval is kevesebben lehetnek dohányosok, mint 2018-ban.","id":"20191219_eloszor_csokkent_a_vilagban_a_dohanyos_ferfiak_szama_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164e4cd5-5bd1-448b-9a02-e3d203ddf1d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_eloszor_csokkent_a_vilagban_a_dohanyos_ferfiak_szama_who","timestamp":"2019. december. 19. 06:11","title":"Először csökkent a világban a dohányos férfiak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy román férfi egy társával együtt fosztogatta a sofőröket.","shortLead":"Egy román férfi egy társával együtt fosztogatta a sofőröket.","id":"20191219_Vadat_emeltek_az_alvo_soforokre_vadaszo_trukkos_tolvajjal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3983f908-6230-46e7-a1e8-fba04f46f837","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Vadat_emeltek_az_alvo_soforokre_vadaszo_trukkos_tolvajjal_szemben","timestamp":"2019. december. 19. 09:35","title":"Vádat emeltek az alvó sofőrökre vadászó trükkös tolvajjal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]