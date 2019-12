Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és hatos lottó, valamint a skandináv lottó alapjátékainak ára - közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és...","id":"20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92e8fdc-3f83-4f69-bbae-2c9f58bb742f","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","timestamp":"2019. december. 21. 10:36","title":"Drágul a lottó, de növekednek a nyeremények is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Öt Kex-dalt formált saját hangzására a The Qualitons, az egyiket a hvg.hu-n hallgathatják meg először. ","shortLead":"Öt Kex-dalt formált saját hangzására a The Qualitons, az egyiket a hvg.hu-n hallgathatják meg először. ","id":"20191220_Qualitons_Kex_dal_Elszallt_egy_hajo_a_szelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8745dd-b0cd-40ce-9a3b-8444e8cc79cb","keywords":null,"link":"/kultura/20191220_Qualitons_Kex_dal_Elszallt_egy_hajo_a_szelben","timestamp":"2019. december. 20. 10:00","title":"Elszállt egy hajó a szélben – újabb KEX-feldolgozással jelentkezett a Qualitons (dalpremier)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef1df53-f4ed-4458-a4d8-aef054c18e6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot...","id":"20191221_Ismeretlen_szennyezo_anyagot_ontott_egy_ferfi_a_bajai_csatornahalozatba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef1df53-f4ed-4458-a4d8-aef054c18e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72add329-dcc7-4b99-bc32-8068b88d55af","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ismeretlen_szennyezo_anyagot_ontott_egy_ferfi_a_bajai_csatornahalozatba","timestamp":"2019. december. 21. 13:22","title":"Ismeretlen szennyező anyagot öntött egy férfi a bajai csatornahálózatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3842c2e-fb8b-41f9-9b3e-585cb823c072","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Néhány nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat...","id":"20191220_Adventi_mesenaptar__december_20_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3842c2e-fb8b-41f9-9b3e-585cb823c072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa12edc-8fb6-4cd6-a5c5-33392d98bd96","keywords":null,"link":"/kultura/20191220_Adventi_mesenaptar__december_20_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag","timestamp":"2019. december. 20. 08:05","title":"Adventi mesenaptár – december 20.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló hamburger menü is átalakul.","shortLead":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló...","id":"20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07231269-fbf4-423e-ba2e-600ca597c6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 20. 08:33","title":"Megváltozik a Google Maps, lekapják az idegesítő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfd924-361d-4ae6-94a0-3e61daaf30e3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elindult a nevezés a Brillante - 2020 Hungarian Spirits Award elnevezésű nemzetközi párlatversenyre, amelyet jövő áprilisban rendeznek meg a Gyulai Pálinkafesztivál keretében.","shortLead":"Elindult a nevezés a Brillante - 2020 Hungarian Spirits Award elnevezésű nemzetközi párlatversenyre, amelyet jövő...","id":"20191221_Elindult_a_nevezes_a_Gyulai_Palinkafesztival_parlatversenyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4adfd924-361d-4ae6-94a0-3e61daaf30e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d7e54-0605-4bbf-b654-d441cfcb146f","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Elindult_a_nevezes_a_Gyulai_Palinkafesztival_parlatversenyere","timestamp":"2019. december. 21. 09:33","title":"Elindult a nevezés a Gyulai Pálinkafesztivál párlatversenyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország keleti részét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok offenzíváját a főváros, Tripoli ellen. Erdogan török elnök korábban jelezte, ha kérik, török csapatok mennek a líbiai kormány segítségére.","shortLead":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország...","id":"20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84f60c7-035e-46f8-8bb9-25c07de81d06","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. december. 21. 10:12","title":"A tripoli kormány katonai segítséget kért. Háború fenyeget a Földközi-tengeren?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","shortLead":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","id":"20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183edb-839b-4bc1-aa75-960d84143d40","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","timestamp":"2019. december. 20. 14:44","title":"Nem engedi el a főváros az Újszínházban kipattant zaklatási ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]