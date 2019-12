Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakítós kultfilmből készült sorozat előzetese alapján teljesen hozzák majd az eredeti mozi hangulatát - női főszereplővel.","shortLead":"A szakítós kultfilmből készült sorozat előzetese alapján teljesen hozzák majd az eredeti mozi hangulatát - női...","id":"20191222_Kijott_az_elso_trailer_a_Popcsajoksatobbi_filmbol_keszitett_sorozatrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73303a9d-c157-43f0-81e4-266808edb2dd","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Kijott_az_elso_trailer_a_Popcsajoksatobbi_filmbol_keszitett_sorozatrol","timestamp":"2019. december. 22. 14:25","title":"Kijött az első trailer a Pop, csajok, satöbbi filmből készített sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73896556-ccb8-4772-ab0e-59e96b2ddf67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ellenzéki többségűvé lett közgyűlés első döntéseinek egyike volt ez.","shortLead":"Az ellenzéki többségűvé lett közgyűlés első döntéseinek egyike volt ez.","id":"201951_varosrehabilitacio18_lecsapottazellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73896556-ccb8-4772-ab0e-59e96b2ddf67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2cb8c-6ec7-4ec1-bb40-7c0a1508d576","keywords":null,"link":"/360/201951_varosrehabilitacio18_lecsapottazellenzek","timestamp":"2019. december. 22. 12:15","title":"Leváltották a Fidesz emberét a XVIII. kerület városfejlesztési cég éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a245619f-2f4d-4c22-ba83-ffc57c35f24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős szél a budai Várnegyedben is gondokat okoz. A Pénzügyminisztériumnál eldőlt az állványzat, nagy szerencse, hogy senki nem járt ott.","shortLead":"Az erős szél a budai Várnegyedben is gondokat okoz. A Pénzügyminisztériumnál eldőlt az állványzat, nagy szerencse...","id":"20191223_femlap_jarda_varnegyed_penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a245619f-2f4d-4c22-ba83-ffc57c35f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5ab88c-9133-4c1a-9b03-903182a6d2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_femlap_jarda_varnegyed_penzugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 23. 18:51","title":"Fémlapok estek a járdára a Pénzügyminisztérium állványzatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaafc51a-8759-4039-827c-53ccc8335678","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azért sokat hozott így is a konyhára.","shortLead":"Azért sokat hozott így is a konyhára.","id":"20191222_Nem_dontoget_rekordokat_az_uj_Star_Warsfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaafc51a-8759-4039-827c-53ccc8335678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43143d2-2c5e-42d7-b99c-0351e68e041d","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Nem_dontoget_rekordokat_az_uj_Star_Warsfilm","timestamp":"2019. december. 22. 19:36","title":"Nem döntöget rekordokat az új Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt, de 250 ezer forintot 62-en nyertek. ","shortLead":"Telitalálatos nem volt, de 250 ezer forintot 62-en nyertek. ","id":"20191222_Ezek_voltak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee58789f-859e-47f7-a8f7-8e92438e3341","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Ezek_voltak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. december. 22. 17:59","title":"Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2018-ban indult a visszaesés.","shortLead":"2018-ban indult a visszaesés.","id":"20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8372cfbc-eec4-4ebd-8edf-895bbb944244","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","timestamp":"2019. december. 22. 11:06","title":"A vámháború miatt jövőre is kevesebb autót adnak el Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5128a1-c33d-479c-abdb-09f561891ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo némiképp meglepő módon ezúttal a Huawei P40 Pro kapcsán szólalt meg.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo némiképp meglepő módon ezúttal a Huawei P40 Pro kapcsán szólalt...","id":"20191223_huawei_p40_pro_kameraja_10x_optikai_zoom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5128a1-c33d-479c-abdb-09f561891ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15f763d-04ef-4092-b2f5-f9db3b576259","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_huawei_p40_pro_kameraja_10x_optikai_zoom","timestamp":"2019. december. 23. 10:33","title":"Szuper kamerát kaphat a Huawei P40 Pro, de lehet, hogy Magyarországon nem lehet majd használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","shortLead":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","id":"20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fad689-8a84-4341-9441-b5a67bade074","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","timestamp":"2019. december. 23. 16:07","title":"Drágább volt a karácsonyi kolbász, mert a csomagolást is beleszámolták az árba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]