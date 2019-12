Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány.","shortLead":"Dübörög a kampány.","id":"20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe978ed0-cfd1-4aaa-85ec-a59251ee3802","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","timestamp":"2019. december. 22. 12:32","title":"A fideszes polgármesterjelölt elérte, hogy Győrben ne kelljen a híveknek parkolási díjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A saját autójában, az Andrássy úton raboltak ki egy nőt szombat délután. Az elkövetőt elfogták.","shortLead":"A saját autójában, az Andrássy úton raboltak ki egy nőt szombat délután. Az elkövetőt elfogták.","id":"20191223_andrassy_ut_rablas_megrugta_parkolo_auto_no_szir_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62741e7e-10ba-4282-b58e-d7dcc551ff9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_andrassy_ut_rablas_megrugta_parkolo_auto_no_szir_ferfi","timestamp":"2019. december. 23. 14:58","title":"Beült az autóba a sofőr mellé, megrúgta, majd elvette a mobilját az Andrássyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05890504-7352-4682-9eb1-07cde86bb415","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A plébániai közösségek megújulásáról, az egyházi szociális intézmények bürokratikus terheiről, az idősek és a romák helyzetéről is beszélt az esztergom-budapesti érsek. \r

","shortLead":"A plébániai közösségek megújulásáról, az egyházi szociális intézmények bürokratikus terheiről, az idősek és a romák...","id":"20191224_Erdo_Peter_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05890504-7352-4682-9eb1-07cde86bb415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85a0f97-5f7f-4a47-bfdf-e697f8719c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Erdo_Peter_interju","timestamp":"2019. december. 24. 08:55","title":"Erdő Péter: Az egyház nem jótékonysági szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a58ad62-ca75-4f10-a046-35d105aac9d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzleti angyalt, azaz startupok támogatóját kérdeztünk arról, milyen területeken érdemes belefogni vállalkozásba, és mi kell ehhez.","shortLead":"Üzleti angyalt, azaz startupok támogatóját kérdeztünk arról, milyen területeken érdemes belefogni vállalkozásba, és mi...","id":"201951_importproblemak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a58ad62-ca75-4f10-a046-35d105aac9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8107c-8ef0-4eed-837a-0b0f670a2f22","keywords":null,"link":"/360/201951_importproblemak","timestamp":"2019. december. 23. 16:00","title":"Hülyeségből is lehet pénzt csinálni, de erre azért nem érdemes bazírozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e26d371-a7b9-41a8-9222-b42a889b4d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia elnöke többek között a magyar tudományosság jövőjéről is beszélt egy podcastban.","shortLead":"Az Akadémia elnöke többek között a magyar tudományosság jövőjéről is beszélt egy podcastban.","id":"20191222_Lovasz_Laszlo_En_ebbe_nem_egyeztem_bele_erobol_vittek_ezt_keresztul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e26d371-a7b9-41a8-9222-b42a889b4d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357809d9-d4b2-4b37-b39a-564a6fea157a","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Lovasz_Laszlo_En_ebbe_nem_egyeztem_bele_erobol_vittek_ezt_keresztul","timestamp":"2019. december. 22. 21:00","title":"Lovász László: Én ebbe nem egyeztem bele, erőből vitték ezt keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tűzoltó és daru kellett a kiszabadításához.","shortLead":"Tűzoltó és daru kellett a kiszabadításához.","id":"20191223_Beszorult_egy_kamion_egy_feluljaro_ala_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ca763-1f1d-41a4-96fc-c0a404465761","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Beszorult_egy_kamion_egy_feluljaro_ala_Kobanyan","timestamp":"2019. december. 23. 18:09","title":"Beszorult egy kamion egy felüljáró alá Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547e3033-9e56-4258-b412-5cc04a513a9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191222_ebay_lezer_aszteroida_urhajo_tangas_vizipok_memek_google_terkep_lefedettseg_epic_games_12_days","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=547e3033-9e56-4258-b412-5cc04a513a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f92d29-41d3-4a45-ac92-63cde9a3c41e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_ebay_lezer_aszteroida_urhajo_tangas_vizipok_memek_google_terkep_lefedettseg_epic_games_12_days","timestamp":"2019. december. 22. 12:03","title":"Ez történt: a tangás Vízipók felforgatta a magyar internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","shortLead":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","id":"20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642dc442-0921-4b23-87d2-ff9ff1115cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. december. 24. 07:41","title":"Kétnaponta meghal valaki lakástűzben az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]