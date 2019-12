Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként.","shortLead":"Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként.","id":"20191224_Low_Zsolt_a_jelolt_a_stuttgarti_kispadra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30741add-1697-41d8-b833-dc78a3968a29","keywords":null,"link":"/sport/20191224_Low_Zsolt_a_jelolt_a_stuttgarti_kispadra","timestamp":"2019. december. 24. 12:42","title":"Lőw Zsolt a jelölt a stuttgarti kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc08f59-b379-4bd0-8415-8858c3d7face","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a szolgáltatóktól minél függetlenebb legyen, saját műhold-technológia fejlesztésébe kezdett az Apple – értesült a Bloomberg. A korábban Steve Jobs által is dédelgetett ötlet megvalósítása az iPhone-okon is segíthet.","shortLead":"Hogy a szolgáltatóktól minél függetlenebb legyen, saját műhold-technológia fejlesztésébe kezdett az Apple – értesült...","id":"20191223_apple_muhold_szatellit_mobilszolgaltatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffc08f59-b379-4bd0-8415-8858c3d7face&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9609b65-2c05-45de-b592-e0958e8cfd16","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_apple_muhold_szatellit_mobilszolgaltatok","timestamp":"2019. december. 23. 12:03","title":"Az a hír járja, hogy az Apple felmenne az űrbe – saját műholdas szolgáltatás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi eső esett, hogy megállt rajta a víz.","shortLead":"Annyi eső esett, hogy megállt rajta a víz.","id":"20191223_Ala_kellett_ducolni_a_ket_eve_allami_milliardokbol_epult_varpalotai_hidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b84e8b-992f-4101-ab1d-aee22abd4add","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Ala_kellett_ducolni_a_ket_eve_allami_milliardokbol_epult_varpalotai_hidat","timestamp":"2019. december. 23. 16:34","title":"Alá kellett dúcolni a két éve állami milliárdokból épült várpalotai hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b2b4d7-1741-46b4-9759-436e05c20041","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A civileket a támadás egy iskolában és környékén érte, ahol menedéket kerestek.","shortLead":"A civileket a támadás egy iskolában és környékén érte, ahol menedéket kerestek.","id":"20191224_Legalabb_8_civil_meghalt_orosz_harci_gepek_tamadasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51b2b4d7-1741-46b4-9759-436e05c20041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9922580-5054-4565-87a4-25d799ec7b54","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Legalabb_8_civil_meghalt_orosz_harci_gepek_tamadasa_miatt","timestamp":"2019. december. 24. 16:02","title":"Legalább 8 civil meghalt egy orosz légicsapásban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek. A magyar politikusoknak arra ugyan nincs lehetőségük, hogy Kim Dzsong Un nyomába lépjenek, és átadjanak egy teljes várost, de azért így sem kell elbújniuk. Nézzük, melyek voltak 2019 legjobb átadóünnepségei!","shortLead":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek...","id":"20191223_atado_unnepseg_avatas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2382594-321b-4f0a-8367-07a3cdfca941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_atado_unnepseg_avatas_kampany","timestamp":"2019. december. 23. 11:00","title":"Szavazzon: melyik volt 2019 legjobb átadóünnepsége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","id":"20191224_2019_magyarorszag_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad7d041-0208-41b5-aa78-ecb5eb00de33","keywords":null,"link":"/360/20191224_2019_magyarorszag_1","timestamp":"2019. december. 24. 16:01","title":"Orbán költözésétől a Fidesz felfüggesztéséig – 2019 hazai krónikája / 1. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","id":"201951_elhunytak_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0522e5-90e4-4081-a814-aec4c0f11a5c","keywords":null,"link":"/360/201951_elhunytak_2019ben","timestamp":"2019. december. 23. 13:00","title":"Idén elment Andy Vajna, Konrád György és Vekerdy Tamás - ők hunytak el 2019-ben Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff0e0b-2311-4685-9e8b-8885a06a0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vagy sem, az ilyen minőségű műhelymunkák mindig elismerésre méltóak. ","shortLead":"Elektromos vagy sem, az ilyen minőségű műhelymunkák mindig elismerésre méltóak. ","id":"20191223_Alfa_Romeo_Giulia_Sprint_GT_elektromos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff0e0b-2311-4685-9e8b-8885a06a0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e27932-3813-4c5e-85c4-4c8dc213e089","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Alfa_Romeo_Giulia_Sprint_GT_elektromos","timestamp":"2019. december. 23. 15:58","title":"Újabb olasz klasszikus, az Alfa Romeo Giulia Sprint GT kap elektromos szívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]