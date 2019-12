Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc29b55e-b836-4b13-bcd6-c8eeb737e85e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákiában a miniszterelnök arcképe került az egyik pirotechnikai termék dobozára.","shortLead":"Szlovákiában a miniszterelnök arcképe került az egyik pirotechnikai termék dobozára.","id":"20191227_Orbantuzijatekkal_lehet_igazan_utos_a_szilveszteri_buli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc29b55e-b836-4b13-bcd6-c8eeb737e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3f86ea-6c0b-4801-9cb7-a891a69d4c25","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Orbantuzijatekkal_lehet_igazan_utos_a_szilveszteri_buli","timestamp":"2019. december. 27. 12:50","title":"Orbán-tűzijátékkal lehet igazán ütős a szilveszteri buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tóth Bertalan furcsállja az ügylet számos részletének az elhallgatását.","shortLead":"Tóth Bertalan furcsállja az ügylet számos részletének az elhallgatását.","id":"20191227_A_Matrai_Eromu_adataiert_perel_az_MSZP_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e062d92-4472-4a0d-ac2d-67ee0d22bf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_A_Matrai_Eromu_adataiert_perel_az_MSZP_elnoke","timestamp":"2019. december. 27. 09:25","title":"A Mátrai Erőmű adataiért perel az MSZP elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb kép szivárgott ki a Huawei jövőre érkező csúcsmobiljáról, a P40 Próról. Ezúttal azt láthatjuk, milyen elrendezéssel debütálhat a készülék kamerarendszere.","shortLead":"Újabb kép szivárgott ki a Huawei jövőre érkező csúcsmobiljáról, a P40 Próról. Ezúttal azt láthatjuk, milyen...","id":"20191227_huawei_p40_pro_kameraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61eddb4-8cb4-4f40-9ca0-d2ae30cbc081","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_huawei_p40_pro_kameraja","timestamp":"2019. december. 27. 17:03","title":"Fotó: Furcsa elrendezést kaphat a Huawei P40 Pro kamerarendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alapkő már megvan, egy év múlva készen lesz a hagymakupolás templom. ","shortLead":"Az alapkő már megvan, egy év múlva készen lesz a hagymakupolás templom. ","id":"20191227_Olyan_sok_orosz_el_vagy_fordul_meg_Hevizen_hogy_ortodox_templomot_epitenek_nekik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c739a99b-8c17-445a-a43c-9feae72c2a97","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Olyan_sok_orosz_el_vagy_fordul_meg_Hevizen_hogy_ortodox_templomot_epitenek_nekik","timestamp":"2019. december. 27. 13:15","title":"Olyan sok orosz él vagy fordul meg Hévízen, hogy ortodox templomot építenek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc66508-8267-48a5-b097-b23e4d781bdf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert és kevésbé ismert művész alkotásait láthatjuk, különleges tálalásban.","shortLead":"Ismert és kevésbé ismert művész alkotásait láthatjuk, különleges tálalásban.","id":"201951_becsi_kiallitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc66508-8267-48a5-b097-b23e4d781bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13018993-6b9a-4703-a3d5-a804d89fe43d","keywords":null,"link":"/360/201951_becsi_kiallitasok","timestamp":"2019. december. 26. 12:15","title":"Ha kiállításokról van szó, Bécs kitesz magáért, ez most így van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02394783-be88-4c72-bfd0-d22a508f7c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán város hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.","shortLead":"A japán város hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.","id":"20191226_Szapporo_bejelentkezett_a_2030as_teli_olimpiai_jatekokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02394783-be88-4c72-bfd0-d22a508f7c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688435c6-60ff-4930-b6a0-45424f733528","keywords":null,"link":"/sport/20191226_Szapporo_bejelentkezett_a_2030as_teli_olimpiai_jatekokra","timestamp":"2019. december. 26. 12:53","title":"Szapporó bejelentkezett a 2030-as téli olimpiai játékokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab42d033-ca51-4c2a-b3aa-08bc68284f1d","c_author":"RTL-hvg.hu","category":"itthon","description":"Külföldiek buliztak a McDonald's felett.\r

\r

","shortLead":"Külföldiek buliztak a McDonald's felett.\r

\r

","id":"20191226_Buli_volt_a_lakasban_ahol_leszakadt_az_erkely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab42d033-ca51-4c2a-b3aa-08bc68284f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fb9ed9-a976-4815-a4e4-0d4df14214aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Buli_volt_a_lakasban_ahol_leszakadt_az_erkely","timestamp":"2019. december. 26. 21:01","title":"Buli volt a lakásban, ahol leszakadt az erkély korlátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]