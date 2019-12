Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is látszik rajta néhány érdekesség.","shortLead":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is...","id":"20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17588139-e879-4a6f-8c85-9208f5a1db9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","timestamp":"2019. december. 17. 11:03","title":"Jött egy kép a Huawei P40-ről, de továbbra is az a legnagyobb kérdés, piacra dobják-e nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google kijavította a Chrome 79 adattörlő hibáját, így mostantól újra elérhető lett a frissítés az androidos felhasználók számára.","shortLead":"A jelek szerint a Google kijavította a Chrome 79 adattörlő hibáját, így mostantól újra elérhető lett a frissítés...","id":"20191218_android_google_chrome_79_bongeszo_frissitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d8f64f-c41a-41c2-baca-f7cadb3faf45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_android_google_chrome_79_bongeszo_frissitese","timestamp":"2019. december. 18. 09:33","title":"Androidos? Akkor örülni fog a Google hírének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","shortLead":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","id":"20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdc230e-a2f1-4f84-a39e-d7787d1fbcd5","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Karácsony levelet írt Ádernek az új tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez. Nagy-Britanniában ez sikerült Boris Johnsonnak a múlt héten.","shortLead":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez...","id":"20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37e4c85-1e8e-4a27-b158-89a546dc7cea","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","timestamp":"2019. december. 17. 11:43","title":"Steve Bannon: Munkáspártot csináltunk a Republikánusokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából két hónapot még várnunk kell arra, hogy a Samsung bemutassa az új csúcsmobiljait, egy koncepcióvideóban viszont már összeállították, mire számíthatunk a pletykák alapján.","shortLead":"Nagyjából két hónapot még várnunk kell arra, hogy a Samsung bemutassa az új csúcsmobiljait, egy koncepcióvideóban...","id":"20191217_samsung_galaxy_s11_koncepciovideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cddbae-c410-4c60-ac0e-341bff4f0efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_samsung_galaxy_s11_koncepciovideo","timestamp":"2019. december. 17. 15:03","title":"Kíváncsi, milyen lehet a Samsung Galaxy S11? Ezen a videón megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert. Áder János pedig aláírta ezt a jogszabályt.","shortLead":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási...","id":"20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f73a534-4b74-4569-b9e6-030f164bd7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","timestamp":"2019. december. 18. 13:20","title":"Áder a színháztörvényt is aláírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos mérföldkőként tálalja egyik újdonságát az Instagram, azt viszont már nem reklámozzák, hogy van egy réteg, amelyik mindennél többet nyer vele.","shortLead":"Fontos mérföldkőként tálalja egyik újdonságát az Instagram, azt viszont már nem reklámozzák, hogy van egy réteg...","id":"20191217_instagram_fact_checker_tenyek_ellenorzese_politikusok_hazugsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee21e0f-1652-4683-af48-aeeb631f2dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_instagram_fact_checker_tenyek_ellenorzese_politikusok_hazugsag","timestamp":"2019. december. 17. 11:40","title":"A politikusoknak mostantól az Instagramon is mindent szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacbc465-8193-4ad8-ab43-bc08de414aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Úszószövetség a korábbi kudarcok után egy „életképes” figurával, Alfréddal, a hóddal kompenzált.","shortLead":"A Magyar Úszószövetség a korábbi kudarcok után egy „életképes” figurával, Alfréddal, a hóddal kompenzált.","id":"20191217_uszoszovetseg_kabala_alfred_vidra_uszo_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eacbc465-8193-4ad8-ab43-bc08de414aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e5ca89-7585-474b-9331-07955faf6eba","keywords":null,"link":"/elet/20191217_uszoszovetseg_kabala_alfred_vidra_uszo_eb","timestamp":"2019. december. 17. 16:10","title":"Még leírni is bizsergető: lett egy teljesen vállalható és cuki kabalaállatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]