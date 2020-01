Seat el-Born

Barcelona egyik városrészéről nevezte el első, új korszakot jelentő, elektromos sorozatgyártású autóját a Seat. A képen látható változat még mindig csak koncepciónak tekinthető, pedig 2020-ben már elvileg megvásárolható lesz a Volkswagen ID.3 spanyol megfelelője.

A spanyol elektromos autó mozgatásáról egy 204 lóerős e-motor gondoskodik, melynek köszönhetően a kocsi 7,5 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra. A 62 kWh kapacitású akkumulátor egy feltöltéssel mintegy 420 kilométeres hatótávolságot biztosít a járműnek, mégpedig a korábbiaknál szigorúbb WLTP-szabvány szerint. A 100 kW teljesítményű DC-támogatásnak köszönhetően egy 0-80 százalékos töltés, alig 47 percig tart majd a hírek szerint.

Tesla Model Y

A kaliforniai elektromosautó-gyártó legújabb modellje, amelyből akár hétüléses variáció is lehetséges, a vártnál korábban, a hírek szerint már az év közepén kapható lesz az USA-ban, ami azt is jelenti, hogy Európába is fél évvel korábban érhet a várakozásokhoz képest. A Model Y leginkább egy BMW X3 vagy a Mercedes GLC-hez hasonlítható a hagyományos motorú konkurenciában. Elon Musk megfogalmazása szerint a Model Y „egy SUV funkcionalitásával bíró sportkocsi”, amely nagyon alacsony súlyponttal és 0,23 légellenállási alaktényezővel rendelkezik. Az újdonságból, amely egyébiránt 75 százalékban azonos elemekből építkezik, mint a Tesla Model 3, az alapmodell várhatóan egy 370 kilométeres hatótávú változat lesz 39 ezer dolláros árral.

A Model Y már kompatibilis lesz a Tesla harmadik generációs villámtöltőjével, ami képes akár 250 kW-os töltési sebességre is. Ennek révén az autók öt perc alatt képesek 120 kilométernyi hatótávra való áramot felvenni.

Mercedes S-osztály

1972 óta írja a Mercedes-Benz az S-osztály történetét, amelynek minden egyes generációja komoly technológiai előrelépés volt, olyan meghatározó újdonságokkal, mint például az ABS, amely ebben az autóban jelent meg először. Mivel a jelenlegi változat hét éves lesz, ideje leváltani és helyet adni a következő generációnak. Az elvárások vele szemben továbbra is hatalmasak, és túl sok konkrétum még nincs a W223-as kódnéven emlegetett újdonságról, de az igazán nagy szám manapság egy nagyon előremutató önvezető technológia lenne az új S-osztályban. A hírek szerint ez várható is, ám kétséges, hogy a Level 4-es szintet is eléri majd a Mercedes luxusautója, azt, amelynél gyakorlatilag már sosem kell sofőr az autóba.

Ami a motorizációt illeti, a hagyományos hajtású változatok közt még lesz egy V12-es is, ami manapság kisebb csodának számít az egyre szigorúbb környezetvédelmi normák miatt. Ezen kívül biztosan lesz egy 48 V-os új plugin hibrid rendszerű is, de az igazán nagy durranás a teljesen elektromos változat lehet. Utóbbi várhatóan nem egyszerűen elektromos S-osztályként, hanem különálló EQS modellként fog debütálni, mégpedig az EQ szériában nemrégiben elsőként debütált EQC divatterepjáró nagytestvéreként.

Skoda Fabia

Ha nem is az általa keltett izgalmak, hanem inkább fontossága miatt lesz erős modell a következő generációs Fabia, a Skoda modellje eleve mindig is meghatározó szereplő volt a családi kisautók közt Magyarországon.

A Volkswagen Polo testvérének már a negyedik generációja érkezik, és ha annyira modernizálják, mint az új Octaviát, akkor az komoly előrelépést jelent. Bemutatkozása a márciusi Genfi Autószalonon várható. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Skoda kínálatában a Scala az az új modell, amely a kompakt kategóriát támadja, ezért a Fabia vélhetően még mindig inkább a kisautós irányvonalat viszi majd.

Az új technológiákból a jelenlegi Volkswagen-csoportos autók fejlett multimédia központja kerülhet bele a kocsiba, míg a motortérben is a német konszern jelenlegi erőforrásai tűnnek majd fel a háromhengeres alapmotorokkal. Dízel, ahogyan eddig sem, úgy ezután sem várható a Fabiákban, és lehet, hogy mild-hibrid változat sem, amely túlzottan megemelné a kocsi árát.

Ford Bronco

Nem más, mint Donald Trump követelte vissza az amerikai gyártó egyik legjellegzetesebb terepjáróját a Broncót. A kétajtós kocsit 1966-tól 1996-ig gyártották, ez alatt a modell öt generációt ért meg. A Jeep Wrangler riválisa a várakozások szerint 2020-ban valóban visszatér, és megjelenésében biztosan őriz majd nyomokat a klasszikus doboz formájú terepjáróból.

Az alapja nem lesz feltétlenül különleges: a Ford Rangerre épülhet és a motorterében is alapvetően egy 2.3 literes Ecoboost motort dolgozhat, 270 lóerős teljesítménnyel. A csúcsmodell ebből is egy Raptor lehet, már egy 5.0 literes V8-assal, amely igazán illene ehhez a modellhez.

Bár ennek a modellnek a Mustanghoz hasonlóan sosem az európai piac volt az igazi célterepe, de talán a sportautóval elért sikerek nyomán dönthetnek úgy, hogy itt is bekerül a Bronco a Ford kínálatába. Mindenesetre az amerikai cég már közzétette, hogy 2020 tavaszán vátható a premier, és ehhez kapcsolódóan egy apró előzetest is kiadtak az újdonságról.

BMW i4

A bajor márka sem lassíthatja le elektromos fejlesztéseit, mert az Audi és Mercedes-Benz is nagyon belehúzott az átállásba. Ennek nyomán náluk 2020-ban már egy ötödik generációs elektromos hajtású modellt mutathatnak be: egy sportos négyajtós elektromos autót.

Az i3-ashoz és az i8-ashoz hasonlóan Németországban gyártandó i4-es egy négyajtós kupé, mely egy feltöltéssel mintegy 600 kilométeres távolságot lesz képes megtenni, legalábbis a WLTP-szabvány szerint. A még szigorúbb EPA-szabvánnyal számolva körülbelül 540 kilométeres hatótávra lehet számítani, ami igen korrekt produkció egy 80 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt autótól.

A BMW i4 várhatóan 150 kW-os teljesítménnyel lesz tölthető, ami azt jelenti, hogy 35 perc alatt akár 80 százalékosra pumpálható a megfáradt akkumulátor. Sőt 6 perc alatt ideális esetben akár 100 kilométeres hatótávolságot is lehet majd nyerni. További információk szerint a kocsi erősebb lesz, mint a jelenlegi M3-as BMW, amely azt is jelenti, hogy 4 másodperc alatt lesz 100 km/h-s tempón.

Alfa Romeo Tonale

Amikor nagy ritkán kijön egy-egy új Alfa Romeo, akkor az általában felkerül az ehhez hasonló listákra. Most az Alfa Romeo Tonale az újdonság, amelynek érkezése, vagy legalább végleges formájának bemutatója 2020-ra várható.

Az biztos, hogy az olasz márkának nagy szüksége lenne a Stelvio mellett egy piacképes, kisebb SUV-ra. A kompakt méretű modell koncepció formáját már be is mutatták a Genfi Autószalonon, igaz még az előtt, hogy kiderüljön az év végére, hogy a francia PSA csoport összeolvad az Alfa Romeót gyártó olasz-amerikai Fiat-Chryslerrel.

Ennek nyomán pedig az sem elképzelhetetlen, hogy az olaszok szabadidőautója már egy koprodukció eredménye lesz. Ebben az esetben várhatóan lesz plug-in verzió is a Tonale-ból. Mindenesetre az Alfa Romeo klasszikus vonalait a képek alapján sikerült átvinni a kompakt méretű autóra is, amelyet a Stelvióhoz hasonlóan ismét egy olasz Alpokban húzódó hágóról neveztek el.

Toyota Mirai

2014-ben debütált a Toyota Mirai, amely most megkapta az utódját, egy szemrevaló sportos szedánt. A Mirai mostantól a Toyota új padlólemezére épül, amelyre a Camry is, és úgy tűnik, ennek jó hatása volt a megjelenésére is. A kupésra faragott vonalvezetésű, enyhén Lexus-utánérzésű újdonság hosszabb, alacsonyabb és szélesebb az elődjénél, aminél legalább ilyen komoly változás, hogy immár nem az első, hanem a hátsó kerekei hajtottak.

A hatótávja 500-600 kilométer közötti, ami teljesen rendjén való, a legnagyobb probléma továbbra is az infrastruktúra hiánya lesz az üzemanyagcellás modell esetében. A 20 colos kerekeken gördülő és az elődjénél halkabbá tett új Mirai hajtásláncáról egyelőre kevés konkrétumot árultak el. Az viszont biztos, hogy a teljesítmény nőtt, illetve hogy a hatótávolság is körülbelül 30 százalékkal nagyobb lett. A jelenlegi Mirai 154 lóerős és 335 Nm-es produkcióra képes.

Audi e-tron GT

A Bosszúállók - Végjáték filmben már láthattuk az Audi e-tron GT-t, amely a Porsche Taycannak és a Tesla Model S-nek egyszerre állít majd konkurenciát.

Elég sok mindent tudni lehet már róla, például azt, hogy egy villanymotor hajtja az első-, egy másik pedig a hátsó kerekeket, az összteljesítménye 590 lóerős lesz. Álló helyzetből 100 km/h tempóra mintegy 3,5 másodperc alatt gyorsul fel a GT, 8,5 másodperccel később pedig már 200 km/h-t mutat a digitális sebességmérő.

A 240 km/h végsebességű e-tron GT-ben egy 90 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor található, mely mintegy 400 kilométeres WLTP-hatótávolságot biztosít. Az ígéretek arról szólnak, hogy a megfelelő 800 V-os szupergyors töltővel kevesebb, mint 20 perc alatt 0-ról 80 százalékosra lehet majd tölteni a telepet.

Rimac C_Two

És utolsóként jöjjön egy izgalmas elektromos hiperautó a szomszédból, Horvátországból. Mate Rimac autóépítő cége remek példa arra, hogy az elektromos autók piacán a kisebb, innovatív cégeknek is van helyük. A Rimac annyira ígéretes, hogy a Porsche is beszállt a vállalatba és felvásárolta a 15,5 százalékát.

Ennek nyomán pedig még inkább biztosnak tűnik, hogy a horvátok hamarosan bemutatják második elektromos sportkocsijukat, a közel 2000 lóerős C_Two-t. Tucatautóra ne számítsunk, összesen 150 példány készül majd a 700 millió forintos járműből.

A négy villanymotorral, négy váltóval és négykerék-hajtással rendelkező Rimac C_Two 1914 lóerős teljesítményt, illetve 2300 Nm-es nyomatékot szabadít rá az aszfaltra. Ezen adatok ismeretében talán már meg sem lepődünk azon, hogy a C_Two alig 1,97 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100-as tempóra. Itt persze korántsem fogy még el a szufla, mert a Rimac C_Two 0-ról 300-ra 11,8 másodperc alatt katapultál, a végsebessége pedig 412 km/h.

