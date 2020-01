Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebf2a465-bbba-4ef6-8685-24d319987545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év után készítette el a Canon az EOS 1D Mark II fényképezőgépe utódját. A Canon EOS 1Dx Mark III a profik kezébe való.","shortLead":"Három év után készítette el a Canon az EOS 1D Mark II fényképezőgépe utódját. A Canon EOS 1Dx Mark III a profik kezébe...","id":"20200107_canon_eos_1dx_mark_iii_ces_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf2a465-bbba-4ef6-8685-24d319987545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07527d57-9559-48ce-8958-32b9477a63e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_canon_eos_1dx_mark_iii_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 15:03","title":"A DSLR nem halott – gondolta a Canon, és bemutatta az egyik legerősebb fényképezőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf62270-4e62-424d-bf89-738b21cf9140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törökországnak hamarosan saját autómárkája lesz, a TOGG, amelyről egyre konkrétabb részleteket tudni.","shortLead":"Törökországnak hamarosan saját autómárkája lesz, a TOGG, amelyről egyre konkrétabb részleteket tudni.","id":"20200107_Ilyen_lesz_Erdogan_elektromos_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cf62270-4e62-424d-bf89-738b21cf9140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08dcb01-7870-4d7b-be35-e3be119a48a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Ilyen_lesz_Erdogan_elektromos_autoja","timestamp":"2020. január. 07. 11:53","title":"Ilyen lesz Erdogan nemzeti villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához. Ám az emberi tényezőket sem lehet kizárni: a kormányzat cselekvésképtelennek tűnik, miközben a lakosság annál aktívabb szerepet vállalt a tüzek megfékezésében.","shortLead":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához...","id":"20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a6c1d-d524-4b71-bfe6-141b997775d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 06. 20:25","title":"Öt-hat perc alatt jön a füst és elborít mindent - a földi pokol Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak meg, most pedig világszerte bevezetik az új funkciót.","shortLead":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak...","id":"20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d53aa-529f-4891-b4f4-6fdaedfccbf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","timestamp":"2020. január. 07. 08:33","title":"Változtat a YouTube, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostanra sikerült elérni a foglalkoztatottságban az EU-s célkitűzést.","shortLead":"Mostanra sikerült elérni a foglalkoztatottságban az EU-s célkitűzést.","id":"20200107_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c303f218-37a5-4a2e-b0cb-89e46665e1ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas","timestamp":"2020. január. 07. 09:08","title":"Egy kicsivel még tovább csökkent a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, hogy Irán a maga részéről egyelőre lezárta a közvetlen válaszcsapásokat, miután szerdára virradóra két iraki támaszpontot bombázott. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szövetségesek révén nem folytatja a visszavágást.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Irán a maga részéről egyelőre lezárta a közvetlen válaszcsapásokat, miután szerdára virradóra két iraki...","id":"20200108_irak_iran_usa_raketacsapas_szulejmani_erbil_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74018659-2eb9-4d39-9b02-6deab013b303","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_irak_iran_usa_raketacsapas_szulejmani_erbil_","timestamp":"2020. január. 08. 11:45","title":"Nagyobb a füstje, mint a lángja az iráni bosszúakciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szocialista politikus várhatóan szerdán nevezi meg kormánya tagjait.","shortLead":"A szocialista politikus várhatóan szerdán nevezi meg kormánya tagjait.","id":"20200107_Pedro_Sanchez_lett_Spanyolorszag_miniszterelnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c261a29b-36e5-450f-aadd-bbb63a70841a","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Pedro_Sanchez_lett_Spanyolorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2020. január. 07. 15:20","title":"Pedro Sánchez lett Spanyolország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","shortLead":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","id":"20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4de511c-4728-49b7-8628-a473581a3389","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","timestamp":"2020. január. 07. 06:27","title":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a Fidesz nem indít saját jelöltet a februári időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]