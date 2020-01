Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","shortLead":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","id":"20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700feadf-1532-4c2b-9a34-7622b8d7f9ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","timestamp":"2020. január. 15. 21:20","title":"Lövöldözés volt az amerikai Nemzeti Gárda támaszpontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vidéken adta fel a nyertes szelvényt.\r

\r

","shortLead":"Vidéken adta fel a nyertes szelvényt.\r

\r

","id":"20200115_Utazni_fog_autot_vesz_es_a_csaladjat_tamogatja__ennyit_lehet_tudni_a_10_milliardos_lottonyertesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584678ee-1f4a-40a5-873a-80bad8b777d7","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Utazni_fog_autot_vesz_es_a_csaladjat_tamogatja__ennyit_lehet_tudni_a_10_milliardos_lottonyertesrol","timestamp":"2020. január. 15. 09:42","title":"Utazni fog, autót vesz és a családját támogatja – ennyit lehet tudni a 10 milliárdos lottónyertesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c84d31-4896-402c-a208-2626bc944f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszeripar számára is jó műanyag használatára tér át a Nestlé.","shortLead":"Az élelmiszeripar számára is jó műanyag használatára tér át a Nestlé.","id":"20200116_Hatszazmilliardos_beruhazasba_fog_a_Nestle_a_kornyezetvedelemert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c84d31-4896-402c-a208-2626bc944f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f3d260-12e1-4920-a809-568cf6bd33dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Hatszazmilliardos_beruhazasba_fog_a_Nestle_a_kornyezetvedelemert","timestamp":"2020. január. 16. 17:44","title":"Hatszázmilliárdos beruházásba fog a Nestlé a környezetvédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott mellékhelyiségekről, és arról, hogy érdemes-e a kisebb bűncselekmények elkövetőit börtönbe zárni.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott...","id":"20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04f28e8-f80a-48b3-a6ed-9391dcb95315","keywords":null,"link":"/360/20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"A Helsinki ügyvédje: A magyar börtönök az emberi méltóságot is elveszik, nemcsak a szabadságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcc7cfc-5148-4fd8-a694-78f3b9662ae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon bejött a Lamborghini Urus.","shortLead":"Nagyon bejött a Lamborghini Urus.","id":"20200116_Tobb_szabadidoauto_ad_mar_el_a_Lamborghini_mint_sportkocsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bcc7cfc-5148-4fd8-a694-78f3b9662ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a1ac9e-6e39-480e-8cf5-f39195cc0579","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Tobb_szabadidoauto_ad_mar_el_a_Lamborghini_mint_sportkocsit","timestamp":"2020. január. 16. 15:29","title":"Sokkal több szabadidő-autót ad el a Lamborghini, mint sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","shortLead":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","id":"20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7109f85-7fe3-4656-8cb8-582250d9fdb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","timestamp":"2020. január. 16. 14:12","title":"Égett egy lakás Ferencvárosban, egy embert az erkélyről kellett kimenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","shortLead":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","id":"20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625626f-29a1-4112-9f7d-d1ce683dcfc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","timestamp":"2020. január. 16. 17:19","title":"Rájött a MÁV, hogy rossz ötlet 12 órás műszakban dolgoztatni a mozdonyvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több kilométer kiterjedésű olajszennyezés miatt leállították a dunai hajóforgalmat Bécsnél az osztrák hatóságok.","shortLead":"Több kilométer kiterjedésű olajszennyezés miatt leállították a dunai hajóforgalmat Bécsnél az osztrák hatóságok.","id":"20200116_30_kilometeres_olajfoltot_eszleltek_a_Dunan_Becsnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb228aad-a96e-4c0b-8d1e-e908ef6e7ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_30_kilometeres_olajfoltot_eszleltek_a_Dunan_Becsnel","timestamp":"2020. január. 16. 14:00","title":"Harminc kilométeres olajfoltot észleltek a Dunán Bécsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]