[{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műszaki hibával magyarázta a Facebook szombaton, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök neve a Xi Jinping angol átírás helyett Mr. Shithole (pöcegödör) formában jelent meg a közösségi portálra kitett, burmai nyelvről angolra fordított kommentekben, és bocsánatot kért a sértésért.","shortLead":"Műszaki hibával magyarázta a Facebook szombaton, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök neve a Xi Jinping angol átírás helyett...","id":"20200119_Lepocegodrozte_a_kinai_elnokot_a_Facebook__allitolag_muszaki_hiba_tortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7134e920-0aef-4441-82ac-f9e034cc109e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_Lepocegodrozte_a_kinai_elnokot_a_Facebook__allitolag_muszaki_hiba_tortent","timestamp":"2020. január. 19. 08:15","title":"Lepöcegödrözte a kínai elnököt a Facebook - állítólag műszaki hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni...","id":"20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9185dfed-5dab-4809-b71e-8d42cbd635f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","timestamp":"2020. január. 18. 11:30","title":"Fülke: Az ellenzék bizalmat épített, ez a legnagyobb politikai tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gáspár András sci-fi és fantasy író 54 évet élt. ","shortLead":"Gáspár András sci-fi és fantasy író 54 évet élt. ","id":"20200118_Meghalt_a_Magus_szerepjatek_egyik_alkotoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586259bd-4101-4869-8db5-e3a39d7b3dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20200118_Meghalt_a_Magus_szerepjatek_egyik_alkotoja","timestamp":"2020. január. 18. 19:15","title":"Meghalt a M.A.G.U.S. szerepjáték egyik alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f495cb-2952-4608-b24f-2039d9137aa9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kompromisszumkész és konstruktív tárgyalásokról szóló közleményt adott ki Fürjes Balázs. ","shortLead":"Kompromisszumkész és konstruktív tárgyalásokról szóló közleményt adott ki Fürjes Balázs. ","id":"20200118_Megadja_a_varolistak_megszuntetesehez_szukseges_ketmilliard_forintot_a_fovarosnak_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f495cb-2952-4608-b24f-2039d9137aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e860a5c-cb8e-474f-9017-705a096f8331","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Megadja_a_varolistak_megszuntetesehez_szukseges_ketmilliard_forintot_a_fovarosnak_a_kormany","timestamp":"2020. január. 18. 15:47","title":"Megadja a fővárosi várólisták megszüntetéséhez szükséges kétmilliárd forintot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős hóesésre továbbra sem lehet számítani, de a hószállingózás vagy ónos szitálás előfordulhat.\r

","shortLead":"Erős hóesésre továbbra sem lehet számítani, de a hószállingózás vagy ónos szitálás előfordulhat.\r

","id":"20200117_Nem_okoz_meglepetest_a_hetvegi_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a062f8d-815a-4237-8e96-5eea4692f5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Nem_okoz_meglepetest_a_hetvegi_idojaras","timestamp":"2020. január. 17. 19:15","title":"Nem okoz meglepetést a hétvégi időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kiderült, mely számok érnek 3,8 milliárd forintot.","shortLead":"Kiderült, mely számok érnek 3,8 milliárd forintot.","id":"20200118_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b715193-cc7d-421e-b953-d13477202cc6","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. január. 18. 19:58","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c86c16-9a37-41e4-840b-539c091dd79e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az idén 90 éves Clint Eastwood már jó ideje újságcikkekből, hírekből merít ihletet épp aktuális filmjéhez. A Richard Jewell balladája szomorú, hatásosan eljátszott, a Leonardo DiCaprio–Jonah Hill-duótól megörökölt igaz történet arról, hogy maguk az amerikaiak is megválogatják, kinek hiszik el az amerikai álmot. Kritika. ","shortLead":"Az idén 90 éves Clint Eastwood már jó ideje újságcikkekből, hírekből merít ihletet épp aktuális filmjéhez. A Richard...","id":"20200117_clint_eastwood_richard_jewell_balladaja_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c86c16-9a37-41e4-840b-539c091dd79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52955c69-312f-4e50-883c-b59b5387247b","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_clint_eastwood_richard_jewell_balladaja_kritika","timestamp":"2020. január. 17. 20:00","title":"Dagi, bajszos, szerencsétlen: biztosan nem lehet igazi hős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","id":"20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aae093-8d11-42fd-8205-3543be8aa2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","timestamp":"2020. január. 18. 09:30","title":"Időt kérnek a gimnáziumok igazgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]