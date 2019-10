Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A német E.ON megszerezte az Elmű és az Émász nagy részét. Néhány leányvállalatot lepasszolnak az állami MVM-nek, ami kisbefektetőként beszáll a magyar E.ON-ba. És menet közben eladják az ország északkeleti részének hálózatát Mészáros Lőrincnek.","shortLead":"A német E.ON megszerezte az Elmű és az Émász nagy részét. Néhány leányvállalatot lepasszolnak az állami MVM-nek, ami...","id":"20191004_Meszaros_Lorinchez_fog_befolyni_a_villanyrezsi_az_orszag_otodebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c01f31-fb58-442d-83cc-fb24ea4e706b","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Meszaros_Lorinchez_fog_befolyni_a_villanyrezsi_az_orszag_otodebol","timestamp":"2019. október. 04. 15:37","title":"Mészáros Lőrinchez fog befolyni a villanyrezsi egy része az ország ötödéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Drasztikus Dave akkor érkezett a céghez, amikor az kis híján a padlóra került egy könyvelési botrány után.","shortLead":"Drasztikus Dave akkor érkezett a céghez, amikor az kis híján a padlóra került egy könyvelési botrány után.","id":"20191003_Tesco_dave_lewis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e15656-90c9-4219-8760-8e1832dd2fe0","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Tesco_dave_lewis","timestamp":"2019. október. 03. 19:45","title":"Távozik a nagyfőnök, aki megmentette a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ad2f34-baa1-4727-89a5-07134fd24fff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 4-én kezdődik a Design Hét Budapest rendezvénysorozat, amely tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődő közönséget, és a vidéki társrendezvényekkel együtt összesen több mint 250 programot kínál. Az ünnepélyes megnyitón adták át a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat is. ","shortLead":"Október 4-én kezdődik a Design Hét Budapest rendezvénysorozat, amely tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődő...","id":"20191004_Design_Het_Budapest_programok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ad2f34-baa1-4727-89a5-07134fd24fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae0f8e-7ded-4454-aba3-1c60d278e107","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Design_Het_Budapest_programok","timestamp":"2019. október. 04. 17:08","title":"Elkészült és díjat nyert az összecsukható Teqball","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt sem tudták eldönteni, mi legyen a következő lépés. ","shortLead":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt...","id":"20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a065671c-0b36-4348-8083-62ac34d8bddb","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","timestamp":"2019. október. 03. 17:23","title":"Pikó András: Személyes bocsánatkérést várunk Kocsis Mátétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255bead-38ae-4ad9-855e-cf0e982da75f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 67 és egy 64 éves budapesti férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 67 és egy 64 éves budapesti férfit gyanúsítanak.","id":"20191004_varpalotai_hintabaleset_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d255bead-38ae-4ad9-855e-cf0e982da75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427455b1-2eda-463b-b3f6-3be829ab6982","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_varpalotai_hintabaleset_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","timestamp":"2019. október. 04. 10:40","title":"Várpalotai hintabaleset: két embert hallgattak ki gyanúsítottként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32e207e-d39f-4c9a-bf4e-bcbc01e06c6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar fizetések helyzete gyakran téma a sajtóban, nem véletlen, hogy a kamuhírek készítői is ráugranak. Akik most olyan hazugságot gyártottak, hogy a fal adja a másikat.","shortLead":"A magyar fizetések helyzete gyakran téma a sajtóban, nem véletlen, hogy a kamuhírek készítői is ráugranak. Akik most...","id":"20191004_orban_viktor_alhir_hazugsag_magyar_fizetesek_unios_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a32e207e-d39f-4c9a-bf4e-bcbc01e06c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e5b857-6709-40e0-bc84-77ec3fad6b61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_orban_viktor_alhir_hazugsag_magyar_fizetesek_unios_minimalber","timestamp":"2019. október. 04. 08:03","title":"Álhír terjed a magyar fizetésekről és Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","shortLead":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","id":"20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f99d661-9b94-4d80-8152-85e40fc24044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 03. 19:25","title":"Kínai módra dolgozna ki arcfelismerő rendszert Franciaország, sokan nem lelkesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg Johnson javaslata.","shortLead":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg...","id":"20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c660a45-5932-448a-b780-6999eead9dee","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","timestamp":"2019. október. 03. 21:31","title":"Tusk és Juncker szerint sincs rendben Boris Johnson új Brexit-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]