Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy oligarcha, aki nyögi a túl sok megrendelést, a munkaerőhiányt és a lopásokat.","shortLead":"Egy oligarcha, aki nyögi a túl sok megrendelést, a munkaerőhiányt és a lopásokat.","id":"202003_clh_hutes_es_klimatechnika_oligarcha_is_nyogi_amunkaerohianyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069290a-66d1-45c6-a160-60d00bf150b5","keywords":null,"link":"/360/202003_clh_hutes_es_klimatechnika_oligarcha_is_nyogi_amunkaerohianyt","timestamp":"2020. január. 21. 10:00","title":"Milliárdos veszteséget hozott össze Mészáros Lőrincék egyik volt cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","shortLead":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","id":"20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d70c8-641e-4216-bb3f-758fa6339ab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:59","title":"Film készül egy dadogós borsodi YouTube-sztárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Begyűjtik őket, mert sok panasz érkezett miattuk. ","shortLead":"Begyűjtik őket, mert sok panasz érkezett miattuk. ","id":"20200121_elektromos_roller_erzsebetvaros_talalt_targy_begyujtes_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076d0813-22c3-4745-9be3-791dca497d24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_elektromos_roller_erzsebetvaros_talalt_targy_begyujtes_onkormanyzat","timestamp":"2020. január. 21. 11:41","title":"Erzsébetvárosban mostantól talált tárgyként kezelik a járdán hagyott elektromos rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank bemutatta, milyennek képzeli az euróövezet jövőjét, és hol tart a magyar gazdaság\r

\r

","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank bemutatta, milyennek képzeli az euróövezet jövőjét, és hol tart a magyar gazdaság\r

\r

","id":"20200120_Nekunk_Maastricht_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87145381-64fd-465c-b91c-44f078ed972b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Nekunk_Maastricht_kell","timestamp":"2020. január. 20. 15:11","title":"Matolcsy hozzányúlna az euróhoz, ám ez egyelőre nem több játszadozásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pest nem központi része a legfelkapottabb a bérlők között.","shortLead":"Pest nem központi része a legfelkapottabb a bérlők között.","id":"20200121_budapest_irodahazak_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adccaa7-5bed-4b93-83cd-cbc47eb71092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_budapest_irodahazak_ingatlan","timestamp":"2020. január. 21. 17:25","title":"Csaknem 4 millió négyzetméteren épült már modern irodaház Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ac7bcd-1227-4fb0-b7d8-f265cad39115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tupac Shakur kocsija egyben koporsója is. Sokan kiakadtak azon, hogy felújítva árulják.","shortLead":"Tupac Shakur kocsija egyben koporsója is. Sokan kiakadtak azon, hogy felújítva árulják.","id":"20200122_520_millio_forintot_kernek_Tupac_kocsijaert_amiben_agyonlottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ac7bcd-1227-4fb0-b7d8-f265cad39115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db2a7e-adb7-407b-830b-7cb902cd17c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_520_millio_forintot_kernek_Tupac_kocsijaert_amiben_agyonlottek","timestamp":"2020. január. 22. 12:11","title":"520 millió forintot kérnek a kocsiért, amiben agyonlőtték Tupacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségeket a brit és a kanadai adófizetők állják.","shortLead":"A költségeket a brit és a kanadai adófizetők állják.","id":"20200122_Mennyibe_kerul_a_hercegi_csalad_24_oras_orzese_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcb4815-d41c-42a9-a722-9f2a65a849a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Mennyibe_kerul_a_hercegi_csalad_24_oras_orzese_Kanadaban","timestamp":"2020. január. 22. 12:36","title":"Mennyibe kerül a hercegi család 24 órás őrzése Kanadában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]