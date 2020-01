Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre, mielőtt lejár a Windows 7 támogatása. De ők csak ültek és vártak, nem törődve a kéréssel – akárcsak a német kormány.","shortLead":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre...","id":"20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149f444-04f1-47c1-8134-d48f24b8515b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","timestamp":"2020. január. 22. 13:03","title":"Súlyos pénzekbe kerül a német kormánynak, amiért még mindig Windows 7-et használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordütemben nő egy erősen üvegházhatású gáz légköri koncentrációja annak ellenére, hogy 2017-es jelentések szerint csaknem teljesen megszűnt a globális kibocsátása – derült ki a Bristoli Egyetem kutatóinak vezetésével készült új tanulmányból.","shortLead":"Rekordütemben nő egy erősen üvegházhatású gáz légköri koncentrációja annak ellenére, hogy 2017-es jelentések szerint...","id":"20200122_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_flurozott_szenhidrogen_hcf_23","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cd353c-4fda-4a21-8aad-a784ba1a558e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_flurozott_szenhidrogen_hcf_23","timestamp":"2020. január. 22. 19:03","title":"Ha nem lenne elég gond a szén-dioxid, egy másik üvegházhatású gáz miatt is aggódhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt megítélt kártérítések kifizetéséről. A kedd reggel megjelent kormányhatározat ugyanis semmiben nem tér el a jelenlegi gyakorlattól. Ám később a kormány akár drasztikusabb eszközökhöz is folyamodhat.","shortLead":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt...","id":"20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5f7d33-b5f6-4e5d-8b2f-66ddfc77ea34","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","timestamp":"2020. január. 21. 15:52","title":"Nagyot blöffölt a kormány a börtönkártérítések felfüggesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A januári tesztek alapján minden szereplő felkészült rá, hogy március 2-án induljon a bankoknál az azonnali fizetés. A bankszektornak nem volt rossz éve 2019-ben, de a Bankszövetség szerint túl sok a pluszteher, ami visszafogja a fejlesztéseket, az innovációt, a díjcsökkentéseket.","shortLead":"A januári tesztek alapján minden szereplő felkészült rá, hogy március 2-án induljon a bankoknál az azonnali fizetés...","id":"20200122_Bankszovetseg_Most_mar_tenyleg_indul_az_azonnali_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61b3f26-748d-41bf-95a6-ee881aaedd22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Bankszovetseg_Most_mar_tenyleg_indul_az_azonnali_fizetes","timestamp":"2020. január. 22. 12:25","title":"Bankszövetség: Most már tényleg indul az azonnali fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia a főpolgármestert élő adásba, akit hosszú percekig a semmiről kérdeztek. Az első percekben \"megtört\", beismerte, puhány.","shortLead":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia...","id":"20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d631798-20bf-4fe0-bc4a-96f0e8b65c87","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","timestamp":"2020. január. 21. 20:39","title":"A köztévé riportere megkérdezte Karácsonyt, biciklivel érkezett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9550a-14ca-4826-9934-b9ec2fabd4fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyéb gyilkossági esetek száma viszont nagyot csökkent.","shortLead":"Az egyéb gyilkossági esetek száma viszont nagyot csökkent.","id":"20200123_rendor_gyilkossag_emberoles_rio_de_janeiro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f9550a-14ca-4826-9934-b9ec2fabd4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43608a9d-0afd-4e20-b95c-0fb4ab282068","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_rendor_gyilkossag_emberoles_rio_de_janeiro","timestamp":"2020. január. 23. 05:59","title":"Több mint 1800 embert öltek meg a rendőrök tavaly Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és fagylaltkreációk ihletnek.","shortLead":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és...","id":"20200121_Labon_jaro_desszertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dff050-d725-4258-aab5-d47f6e46735a","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Labon_jaro_desszertek","timestamp":"2020. január. 21. 15:05","title":"Lábon járó desszertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos mobilját, amelyhez egy videóba rejtett ártalmas kódot használtak. A felvétel a szaúdi olajmonarchia trónörökösének telefonszámáról érkezett.","shortLead":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték...","id":"20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28b2e-1043-48d7-8117-19294597c2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"A szaúdi koronaherceg hekkelhette meg a világ egyik leggazdagabb emberének a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]