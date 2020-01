Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","shortLead":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","id":"20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ec4f0-dd03-4adf-8743-8c934a4c8397","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","timestamp":"2020. január. 23. 06:41","title":"Európában a 322 lóerős Nissan Leaf villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a70c92-d052-4130-923f-4aa1f7bd76ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről.","shortLead":"Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről.","id":"20200122_Karteritest_kaphat_Toaso_Elod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a70c92-d052-4130-923f-4aa1f7bd76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143f7f55-914b-41a9-ae68-d5f77d5131b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Karteritest_kaphat_Toaso_Elod","timestamp":"2020. január. 22. 19:13","title":"Kártérítést kaphat Tóásó Előd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az időközi polgármester-választáson a miniszterelnök válságkezelése is vizsgázik, ám abból a szempontból nyugodtan kockáztathatott, hogy egy ellenzéki városvezető nem menne sokra a közgyűlés fideszes többségével szemben.","shortLead":"Az időközi polgármester-választáson a miniszterelnök válságkezelése is vizsgázik, ám abból a szempontból nyugodtan...","id":"202004_orban_intezte_azismetlest_izgulhat_is_vasarnapig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b82cb8-d339-4463-8a22-de86bd583eb6","keywords":null,"link":"/360/202004_orban_intezte_azismetlest_izgulhat_is_vasarnapig","timestamp":"2020. január. 23. 07:02","title":"A Borkai-szexvideó után Orbán intézte a győri ismétlést, izgulhat is vasárnapig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","shortLead":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","id":"20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab984b2-eeec-4299-ad35-1d23577658a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","timestamp":"2020. január. 22. 12:03","title":"Kiszivárgott fotókon a Xiaomi új telefonja, amellyel borsot törnének a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerek apját mellbe, mostohaanyját pedig vesén szúrta.","shortLead":"A gyerek apját mellbe, mostohaanyját pedig vesén szúrta.","id":"20200123_Negy_evre_javitointezetbe_kerul_a_szuleit_megkeselo_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53082dd6-d153-414d-af3b-e093641a2861","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Negy_evre_javitointezetbe_kerul_a_szuleit_megkeselo_lany","timestamp":"2020. január. 23. 16:59","title":"Négy évre javítóintézetbe kerül a szüleit megkéselő lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valamikor szebb napokat látott Szőke Tisza korábban étteremként, majd diszkóként üzemelt. Aztán elsüllyedt. 300 tonnás, a felszínre ballonokkal hozták fel.","shortLead":"A valamikor szebb napokat látott Szőke Tisza korábban étteremként, majd diszkóként üzemelt. Aztán elsüllyedt. 300...","id":"20200123_szoke_tisza_hajoroncs_szeged_kiemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eda4c46-03de-448f-9932-532b92e44986","keywords":null,"link":"/elet/20200123_szoke_tisza_hajoroncs_szeged_kiemeles","timestamp":"2020. január. 23. 12:39","title":"Elkezdődött a 2012-ben elsüllyedt szegedi hajólegenda kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","shortLead":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","id":"20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9fd8c-0e5f-4729-ac27-f931e8d495f4","keywords":null,"link":"/360/20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","timestamp":"2020. január. 22. 18:00","title":"Radar360: nem zárják ki a Fideszt, meghalt Terry Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi választások előtt készült, mert akkor még nagyobb vereséget szenved a Fidesz.","shortLead":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi...","id":"20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de035e3b-4220-4135-9dfe-c6ac65a3568e","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","timestamp":"2020. január. 22. 10:30","title":"Fürjes az M1 Karácsony-interjúja után: Ez vállalhatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]