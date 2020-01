Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak a kutatók egy Kínában feltárt ősmaradványt.","shortLead":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak...","id":"20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c3eb8a-2c0f-41a3-8d68-0c9d34422255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","timestamp":"2020. január. 26. 16:03","title":"\"Táncoló sárkány\": tollas dinoszauruszfajt fedeztek fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","shortLead":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","id":"20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4becff0f-0701-4beb-a979-ed34236ebb77","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","timestamp":"2020. január. 26. 19:27","title":"Fél tucat oroszlán megszökött egy nemzeti parkból és háziállatokra támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget, védelmet kértek”, a rendőrök szerint „bűncselekmény elkövetésére vonatkozó adat, információ nem merült fel.” A csenyétei polgármester szerint azért halt meg a férfi, mert a mentők a falu szélén megvárták a rendőröket is.","shortLead":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget...","id":"20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba0040-6f60-4c69-86c6-4f7af7127b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","timestamp":"2020. január. 26. 15:48","title":"Megvárták a mentők, míg a rendőrség is a helyszínre ér, közben meghalt egy ember Csenyétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi és a női staféta is negyedikként zárt a debreceni Főnix Csarnokban rendezett rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon, miután mindkét váltót kizárták a döntőből.

","shortLead":"A férfi és a női staféta is negyedikként zárt a debreceni Főnix Csarnokban rendezett rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20200126_Mindket_magyar_valtot_kizartak_a_korcsolya_Eb_dontojebol_Liu_Shaolin_szerint_oktalanul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d280d92-0245-4b5f-95bb-3948d5612cf7","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Mindket_magyar_valtot_kizartak_a_korcsolya_Eb_dontojebol_Liu_Shaolin_szerint_oktalanul","timestamp":"2020. január. 26. 19:42","title":"Mindkét magyar váltót kizárták a korcsolya Eb döntőjéből, Liu Shaolin szerint oktalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34f568b-e040-4e2d-a73a-4817e9b076a7","c_author":"","category":"tudomany","description":"Kiemelték a Szőke Tisza gőzhajót Szegeden, a hajó partra vontatása során Magyarországon még korábban nem használt technikai megoldásokat alkalmaztak.

","shortLead":"Kiemelték a Szőke Tisza gőzhajót Szegeden, a hajó partra vontatása során Magyarországon még korábban nem használt...","id":"20200126_Sikerult_kiemelni_a_legendas_magyar_gozhajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34f568b-e040-4e2d-a73a-4817e9b076a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a3703e-3c96-42af-b8ac-812fa6480e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_Sikerult_kiemelni_a_legendas_magyar_gozhajot","timestamp":"2020. január. 26. 16:50","title":"Sikerült kiemelni a legendás magyar gőzhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bessenyey Zoltán kétszeres rali Európa-bajnok mesélt az Őrültechben arról, milyen szellemi, testi és technológiai követelményei voltak annak, hogy 2016-os bukása után újra vezetni tudjon.","shortLead":"Bessenyey Zoltán kétszeres rali Európa-bajnok mesélt az Őrültechben arról, milyen szellemi, testi és technológiai...","id":"20200126_bessenyey_zoltan_raliversenyzo_orultech_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b3cdb2-76f6-4053-a871-65023a00988b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_bessenyey_zoltan_raliversenyzo_orultech_podcast","timestamp":"2020. január. 26. 22:03","title":"Podcast: kerekesszékkel is lehetséges raliautót vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi választásokon ez nem ritka jelenség. De Győrben csak egy hajszál az elmaradás, ami jelzi, kiélezett a meccs.","shortLead":"Az időközi választásokon ez nem ritka jelenség. De Győrben csak egy hajszál az elmaradás, ami jelzi, kiélezett a meccs.","id":"20200126_Gyori_valasztas_eddig_kevesebben_szavaztak_mint_oktoberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10d6633-f6d5-40d9-8aa5-95d2d5d33501","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Gyori_valasztas_eddig_kevesebben_szavaztak_mint_oktoberben","timestamp":"2020. január. 26. 10:45","title":"Győri választás: eddig kevesebben szavaztak, mint októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.\r

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]