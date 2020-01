Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először kénytelen elfogadni az értelmes párbeszédet, pusztán azért, mert a demokrácia, ha levegőhöz jut, tényleg működik – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először...","id":"20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63710f57-aa0f-45e4-aa5e-878a9f60cf52","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","timestamp":"2020. január. 29. 17:02","title":"\"Rég volt ekkora húzása Orbánnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","shortLead":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","id":"20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82446c29-fd99-4c7d-807c-852e410ccb7a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 28. 18:28","title":"Már nincs szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a férj kirabolta a bankokat, addig a felesége az autóban várta – így szerzett pénzt egy hiteltörlesztést már nem bíró házaspár.","shortLead":"Míg a férj kirabolta a bankokat, addig a felesége az autóban várta – így szerzett pénzt egy hiteltörlesztést már nem...","id":"20200129_Vadat_emeltek_a_bankrablo_hazaspar_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32953e07-dfbb-45c5-9ab7-02b3b5ed548e","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Vadat_emeltek_a_bankrablo_hazaspar_ellen","timestamp":"2020. január. 29. 09:35","title":"Vádat emeltek a magyar Bonnie és Clyde ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"70 határsértőt kergettek vissza Szerbiába Röszkénél. Koronavírus Németországban is. Birkák az autópályán. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"70 határsértőt kergettek vissza Szerbiába Röszkénél. Koronavírus Németországban is. Birkák az autópályán. A hvg360 esti...","id":"20200128_Radar360_megtevesztette_a_fogyasztokat_a_Telekom_a_britek_beengedik_a_Huaweit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c3b535-71af-4fc3-b167-89a69f97a202","keywords":null,"link":"/360/20200128_Radar360_megtevesztette_a_fogyasztokat_a_Telekom_a_britek_beengedik_a_Huaweit","timestamp":"2020. január. 28. 17:30","title":"Radar360: megtévesztette a fogyasztókat a Telekom, a britek beengedik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.","shortLead":"Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.","id":"20200129_A_gyoriek_lelken_tamadt_sebrol_irt_Orban_az_uj_polgarmesternek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bdc5f-bd9a-480b-a7f3-dd123c9cacad","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_gyoriek_lelken_tamadt_sebrol_irt_Orban_az_uj_polgarmesternek","timestamp":"2020. január. 29. 17:51","title":"A győriek lelkén támadt sebről írt Orbán az új polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2ec75b-ea28-4047-b459-a4926b4ed5cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állatorvosok felügyelték a procedúrát, és végül sikerült megmenteni az állatot.","shortLead":"Állatorvosok felügyelték a procedúrát, és végül sikerült megmenteni az állatot.","id":"20200128_Egy_honapig_uritette_magabol_egy_teknos_a_muanyag_szemetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd2ec75b-ea28-4047-b459-a4926b4ed5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a7a288-93e1-4792-9cd4-3985448ec206","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Egy_honapig_uritette_magabol_egy_teknos_a_muanyag_szemetet","timestamp":"2020. január. 28. 11:29","title":"Egy hónapig ürítette magából egy teknős a műanyag szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","shortLead":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","id":"20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa96c8e5-5754-460e-941c-5dab44baf34b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","timestamp":"2020. január. 29. 08:59","title":"Ha unalmas a 8-as Golf: itt a teljesen új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]