[{"available":true,"c_guid":"00782e3d-e103-40b3-ac87-0f31f056a94e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sanghajból Hszian, illetve Csengtu érintésével közlekedő két járat közlekedését függeszti fel a légitársaság.","shortLead":"A Sanghajból Hszian, illetve Csengtu érintésével közlekedő két járat közlekedését függeszti fel a légitársaság.","id":"20200131_Felfuggeszti_a_Shanghai_Airlines_ket_budapesti_jaratat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00782e3d-e103-40b3-ac87-0f31f056a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55290531-66ec-4120-9382-2d1256971049","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Felfuggeszti_a_Shanghai_Airlines_ket_budapesti_jaratat","timestamp":"2020. január. 31. 10:35","title":"Felfüggeszti budapesti járatait a Shanghai Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","shortLead":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","id":"20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d68303a-bf6b-4772-b5b9-5bcd9e8f5c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","timestamp":"2020. január. 31. 06:12","title":"Február helyett csak márciusban utazhatunk először emeletes vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig két nappal a határidő lejárta előtt jelent meg a rendelet, ami a meddőség kezelését szabályozza. 