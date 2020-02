Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már korábban bevonta a Ferihegyi úton halálos balesete után őrizetbe vett taxis jogosítványát. ","shortLead":"A rendőrség már korábban bevonta a Ferihegyi úton halálos balesete után őrizetbe vett taxis jogosítványát. ","id":"20200206_taxisofor_eltiltas_jogositvany_halgas_tibor_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a50f1dd-35de-4c95-886d-076774b19a10","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_taxisofor_eltiltas_jogositvany_halgas_tibor_halalos_baleset","timestamp":"2020. február. 06. 10:32","title":"Nem volt jogosítványa a focista halálát okozó balesetben részes taxisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5e22a-4fee-4754-8363-6bb923c90614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.","shortLead":"Egy év alatt 6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.","id":"20200205_kereskedelem_ksh_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a5e22a-4fee-4754-8363-6bb923c90614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0442d0be-17e0-401b-b5d9-bc4ca8bf765b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_kereskedelem_ksh_karacsony","timestamp":"2020. február. 05. 09:35","title":"1247 milliárd forintot költöttek el a karácsonyi rohamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudni egy lázas magyarról, akit Vietnamban vizsgálnak.","shortLead":"Tudni egy lázas magyarról, akit Vietnamban vizsgálnak.","id":"20200205_Koronavirus_harom_magyar_is_van_a_Japan_mellett_karantenba_helyezett_hajon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ca853a-2796-4508-b5b9-a03c7a6d64a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Koronavirus_harom_magyar_is_van_a_Japan_mellett_karantenba_helyezett_hajon","timestamp":"2020. február. 05. 13:37","title":"Koronavírus: három magyar is van a Japán mellett karanténba helyezett hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki. Az ország egyik nemzeti kincse volt.","shortLead":"A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki. Az ország egyik nemzeti kincse volt.","id":"20200205_Elpusztult_az_utolso_oriasagyaru_afrikai_elefantok_egyike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f91460a-768a-4bf0-acfe-a7e344019bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_Elpusztult_az_utolso_oriasagyaru_afrikai_elefantok_egyike","timestamp":"2020. február. 05. 21:50","title":"Elpusztult az utolsó óriásagyarú afrikai elefántok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"NAV-os és ügyész tagja is van annak a most vád alá helyezett bűnözői csoportnak, akik kenőpénz kérve ígértek hatósági védelmet jogosulatlanoknak.","shortLead":"NAV-os és ügyész tagja is van annak a most vád alá helyezett bűnözői csoportnak, akik kenőpénz kérve ígértek hatósági...","id":"20200206_ugyesz_penzugyorok_korrupcio_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7bd2e6-2f2b-4e96-8e9f-9506ed022ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_ugyesz_penzugyorok_korrupcio_vademeles","timestamp":"2020. február. 06. 11:27","title":"Volt ügyész és pénzügyőrök ellen emeltek vádat vesztegetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három kisfiút eltiltottak.","shortLead":"Három kisfiút eltiltottak.","id":"20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedcdcb-dddb-494a-83d7-713f96677e6c","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","timestamp":"2020. február. 05. 13:27","title":"Hatalmas tömegverekedés volt egy magyar U12-es hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","shortLead":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","id":"20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d92ec-3179-49ba-937a-72e7c5608a96","keywords":null,"link":"/elet/20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 06. 18:05","title":"Nyilvános lett Rogán Cecília Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra került munkaanyagban már szerepelt a veszprémi kórház dobai pszichiátriai osztályának bezárása, de a szaktárca akkor tagadta ezt. A terület védett, így eladni nem lehet, de a rekonstrukció túl sok pénzt emésztene fel.","shortLead":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra...","id":"20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89554c03-e06b-4687-87c3-75baacaa9391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. február. 06. 14:00","title":"Titkolja a kormány, mégis kiüríthetik a dobai kastélyban működő pszichiátriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]