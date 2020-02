Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogosítvány nélkül vezető sofőrnek nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el az otthonát.","shortLead":"A jogosítvány nélkül vezető sofőrnek nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el az otthonát.","id":"20200207_taxis_sofor_baleset_ferihegyi_gyorsforgalmi_kokain_halgas_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea316a5-abff-436e-a5fc-d17650996f58","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_taxis_sofor_baleset_ferihegyi_gyorsforgalmi_kokain_halgas_tibor","timestamp":"2020. február. 07. 15:30","title":"Kokain lehetett a focista halálát okozó balesetben részes taxis szervezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FINA megválasztotta 2019 legjobbjait.","shortLead":"A FINA megválasztotta 2019 legjobbjait.","id":"20200207_Magyar_uszo_lett_a_legjobb_nemzetkozi_szovetsegnel_Hosszu_Katinka_csak_masodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a96d97-d738-401a-8e8a-4476474510e4","keywords":null,"link":"/sport/20200207_Magyar_uszo_lett_a_legjobb_nemzetkozi_szovetsegnel_Hosszu_Katinka_csak_masodik","timestamp":"2020. február. 07. 18:49","title":"Hosszú Katinka csak második a FINA-nál, Rasovszky viszont az év legjobbja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9448ef5-90a1-463c-9c7a-97c4e81919ec","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Farkas István, Wolfner József fia – életműtárlat a Nemzeti Galériában / Miért nem kell az „idegen”? – évet értékeltek a műpiac szakértői / Nevek nélkül mit érek én? – a Nemzeti vértanúk emlékműve / Ausztria partjai – menekültek tárgyai a bécsi néprajzi múzeumban / Panem et circenses – kis pápai művészeti panoráma / Néma operák – Révész és Roskó Pakson / Artsy TOP 20 – 2019 sztárjai New York-i szemmel

","shortLead":"Farkas István, Wolfner József fia – életműtárlat a Nemzeti Galériában / Miért nem kell az „idegen”? – évet értékeltek...","id":"20200207_Megjelent_a_Muerto_2020_februari_lapszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9448ef5-90a1-463c-9c7a-97c4e81919ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f83d321-e19d-44a6-b912-749bbd3533ca","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_Megjelent_a_Muerto_2020_februari_lapszama","timestamp":"2020. február. 07. 14:25","title":"Megjelent a Műértő 2020 februári lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá. ","shortLead":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá. ","id":"20200208_nem_volt_otos_a_lotton_de_igy_53_is_otvenharom_lottomilliomos_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ee2c6-8395-4192-bc0a-2b240735d13e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_nem_volt_otos_a_lotton_de_igy_53_is_otvenharom_lottomilliomos_lett","timestamp":"2020. február. 08. 20:36","title":"Nem volt ötös a lottón, de így 53 lottómilliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyelőre csak vizsgálja, hogy milyen intézkedésekkel lehet megvédeni a tanárokat. ","shortLead":"A kormány egyelőre csak vizsgálja, hogy milyen intézkedésekkel lehet megvédeni a tanárokat. ","id":"20200207_kamera_megfigyeles_iskola_diakok_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf2412-5b05-4c43-9143-0484cb4f7aff","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_kamera_megfigyeles_iskola_diakok_emmi","timestamp":"2020. február. 07. 16:15","title":"Akár a hatéveseket is kamerákkal figyelhetik majd az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","shortLead":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","id":"202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18614a21-ed07-47de-bde4-4fe1a3177a6a","keywords":null,"link":"/360/202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","timestamp":"2020. február. 08. 12:15","title":"Partiscum Busz: vissza az egész, Mészárosék ügyvédjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89 ember halt meg Kínában a vírustól, ezt több, mint bármelyik korábbi napon. Az új fertőzöttek száma viszont csökkent.","shortLead":"Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89...","id":"20200209_A_koronavirus_mar_halalosabb_a_SARSnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bcefb0-8429-493f-825b-02a791be4c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_koronavirus_mar_halalosabb_a_SARSnal","timestamp":"2020. február. 09. 07:58","title":"A koronavírus már halálosabb a SARS-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","shortLead":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","id":"20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afcb29-5ca0-4c38-95b7-7c1dda9e20d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","timestamp":"2020. február. 08. 15:32","title":"Rétvári annyira azért nem akarta eltüntetni a meleg Krisztusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]