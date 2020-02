Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","shortLead":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","id":"20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49b1bdf-6c21-4228-bbcf-4a8a1c1490da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"A koronavírus az inflációt is befolyásolta Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara vihar segítségével a British Airways vasárnap reggeli gépe rekordidő alatt tette meg a New York-London utat. Méghozzá a menetidőn 80 percet javítva.","shortLead":"A Ciara vihar segítségével a British Airways vasárnap reggeli gépe rekordidő alatt tette meg a New York-London utat...","id":"20200209_Rekordsebesseg_a_transzatlanti_jaraton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f46a79-050a-4f8f-be02-10b9c0f5ca40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Rekordsebesseg_a_transzatlanti_jaraton","timestamp":"2020. február. 09. 19:01","title":"Rekordsebesség alatt tette meg egy BA-gép a New York-London utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","shortLead":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","id":"20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c38b7-4339-4dea-a45b-c042eb26df8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 10. 10:14","title":"Herbál-terjesztéssel vádolnak egy 78 éves nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tovább nőtt a koronavírus áldozatainak száma, itthon nincs igény az influenza elleni oltásra, gyermekpornográfia a leváltott nagykövet gépén. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírus áldozatainak száma, itthon nincs igény az influenza elleni oltásra, gyermekpornográfia...","id":"20200210_Radar360_Tortenelmi_Oscargala_nagy_vihar_jon_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb855ea-c578-4d3a-bb6b-dd267a488fed","keywords":null,"link":"/360/20200210_Radar360_Tortenelmi_Oscargala_nagy_vihar_jon_ma","timestamp":"2020. február. 10. 08:00","title":"Radar360: Történelmi Oscar-gála, nagy szélvihar jön ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dad851-2258-4690-8dfa-82dcfa7abdb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszak egyik legfurcsább autólopását jelentették be a rendőrségen. Nem egy, nem kettő, hanem másfél autót próbált elvinni három férfi.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legfurcsább autólopását jelentették be a rendőrségen. Nem egy, nem kettő, hanem másfél autót...","id":"20200210_Epp_masfel_lopott_autot_toltak_amikor_jott_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59dad851-2258-4690-8dfa-82dcfa7abdb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfcdd09-8ba9-48ee-823a-6d18a32ec412","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Epp_masfel_lopott_autot_toltak_amikor_jott_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 10. 12:59","title":"Épp másfél lopott autót toltak, amikor jött a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05df79c-1bef-4c41-9118-093b3508a4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CDU központjának a bejáratánál fogadták tüntetők a magyar kormányfőt egy óriási molinóval.","shortLead":"A CDU központjának a bejáratánál fogadták tüntetők a magyar kormányfőt egy óriási molinóval.","id":"20200210_Orbant_tuntetok_vartak_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05df79c-1bef-4c41-9118-093b3508a4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92e9e38-a25e-4a5f-8ad5-a127e71cb65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Orbant_tuntetok_vartak_Berlinben","timestamp":"2020. február. 10. 15:59","title":"Orbánt tüntetők várták Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","shortLead":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","id":"20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47561c-4a8e-4684-8eb3-fe3e04d36632","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2020. február. 10. 06:07","title":"Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","shortLead":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","id":"20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bcb705-f84f-45f8-8040-2a3451fcd60b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","timestamp":"2020. február. 10. 14:57","title":"OSZK-főigazgató lesz a Demeter Szilárd által felkért átvilágítóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]