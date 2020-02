Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"992add3b-0bd3-4a8c-b13a-c548204413b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy fákat csavarhat ki az érkező vihar, érdemes zárt helyen átvészelni az ítéletidőt.","shortLead":"A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy fákat csavarhat ki az érkező vihar, érdemes zárt helyen átvészelni...","id":"20200210_Jon_a_Ciara_Sopronban_mar_106_kilometer_per_oras_szellokent_mertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=992add3b-0bd3-4a8c-b13a-c548204413b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5089cc78-de52-4251-bae4-6f6f97fb1b45","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Jon_a_Ciara_Sopronban_mar_106_kilometer_per_oras_szellokent_mertek","timestamp":"2020. február. 10. 10:19","title":"106 km/órás széllel érkezett meg a Ciara ciklon – jobb, ha ön is felkészül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","shortLead":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","id":"20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceae93b2-5ae1-4f5d-bca0-f932f71c21f7","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","timestamp":"2020. február. 09. 17:01","title":"Tíz év és 154 győzelem után kikapott a 136 kilós francia cselgáncsozó sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ádáz küzdelem folyik az USA és Oroszország között az európai gázpiacért. Washington szankciókkal is akadályozza az orosz térnyerést. A vesztesek között – Ukrajna mellett – Közép-Európa is ott lehet.","shortLead":"Ádáz küzdelem folyik az USA és Oroszország között az európai gázpiacért. Washington szankciókkal is akadályozza...","id":"202006__orosz_gaz__utak_es_betaplalok__visszarendezodes__ostromgyuruben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a59bf-107d-4714-81c0-849e925d1097","keywords":null,"link":"/360/202006__orosz_gaz__utak_es_betaplalok__visszarendezodes__ostromgyuruben","timestamp":"2020. február. 11. 13:00","title":"Nagyhatalmak gázháborúja zajlik, mi pedig ott ülünk a kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt hitték, hogy nem fertőzött, pedig az új koronavírus-fertőzésből kialakuló betegséghez hasonló tüneteket produkált. Aztán kiderült, hogy tényleg elkapta a kórt.","shortLead":"Azt hitték, hogy nem fertőzött, pedig az új koronavírus-fertőzésből kialakuló betegséghez hasonló tüneteket produkált...","id":"20200211_koronavirus_amerika_san_diego_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19dae6d-1126-4908-8612-271428d6987d","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_amerika_san_diego_korhaz","timestamp":"2020. február. 11. 11:48","title":"Koronavírus: nem mutatta ki az első teszt, kiengedtek a kórházból egy beteget Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","shortLead":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","id":"20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1f85a-672d-4989-81da-90fc92f67bde","keywords":null,"link":"/kkv/20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","timestamp":"2020. február. 09. 17:50","title":"Milyen vámügyi feladatok merülnek fel, ha Kínából rendelünk árut?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd6b059-ac6d-4875-8f92-14d7f809d04e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felajánlotta segítségét az Akadémia az alaptanterv szakmai konszenzuson alapuló változatának megírásához.","shortLead":"Felajánlotta segítségét az Akadémia az alaptanterv szakmai konszenzuson alapuló változatának megírásához.","id":"20200211_mta_akademia_alaptanterv_nat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd6b059-ac6d-4875-8f92-14d7f809d04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb77095-4f38-45f6-961b-f24a1dcd64c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_mta_akademia_alaptanterv_nat","timestamp":"2020. február. 11. 10:29","title":"Négy mondatban intézte el az MTA az új alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat. Az Adózóna bemutatta a leggyakoribb példákat.","shortLead":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka...","id":"20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77147d-60f3-4250-a63e-f6d72d2d174f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","timestamp":"2020. február. 11. 05:17","title":"Akkor is járhat fizetés, ha az ember nem dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3387ba4a-f821-459e-bd6b-701656978ee3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tó vizét a szél áttolta a keleti medencébe, és elárasztotta a part menti területeket.","shortLead":"A tó vizét a szél áttolta a keleti medencébe, és elárasztotta a part menti területeket.","id":"20200210_Kibillent_a_Balaton_a_medrebol_a_szelvihartol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3387ba4a-f821-459e-bd6b-701656978ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1823d181-ea77-45aa-8d29-418f6c847765","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kibillent_a_Balaton_a_medrebol_a_szelvihartol__video","timestamp":"2020. február. 10. 14:32","title":"Kibillent a Balaton a medréből a szélvihartól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]