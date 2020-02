Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi foglalásokat lemondták, de áprilisban ha javult a helyzet, már utaznának Kínába az emberek.","shortLead":"A márciusi foglalásokat lemondták, de áprilisban ha javult a helyzet, már utaznának Kínába az emberek.","id":"20200210_Nem_feltetlenul_mondjak_le_kinai_utjukat_a_magyarok_tobben_kivarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175cb07-4300-4e6a-9091-eb7829a7ae79","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Nem_feltetlenul_mondjak_le_kinai_utjukat_a_magyarok_tobben_kivarnak","timestamp":"2020. február. 10. 14:15","title":"Nem feltétlenül mondják le kínai útjukat a magyarok, többen inkább kivárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6673f6eb-4f32-4d56-a151-4a80308e88a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon zivatarok is kialakulhatnak.","shortLead":"A Dunántúlon zivatarok is kialakulhatnak.","id":"20200209_Vasarnap_eros_szel_hetfon_hidegfront_es_vihar_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6673f6eb-4f32-4d56-a151-4a80308e88a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65a570-8d3a-4bfc-bdc4-770ca1807ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Vasarnap_eros_szel_hetfon_hidegfront_es_vihar_erkezik","timestamp":"2020. február. 09. 11:25","title":"Vasárnap erős szél, hétfőn hidegfront és vihar érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62b7813-014c-4263-b59a-6cc9069201ef","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb klímakárosító fluorgázt fog előállítani és használni az Európai Unió, amely jó úton van afelé, hogy teljesen felhagyjon az anyag használatával – közölte az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) a héten Koppenhágában.","shortLead":"Kevesebb klímakárosító fluorgázt fog előállítani és használni az Európai Unió, amely jó úton van afelé, hogy teljesen...","id":"20200209_eu_klimakarosito_fluorgaz_hasznalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c62b7813-014c-4263-b59a-6cc9069201ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dde454f-3452-41e6-937c-63d443011d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_eu_klimakarosito_fluorgaz_hasznalata","timestamp":"2020. február. 09. 16:03","title":"Hűtőkben és klímákban is ott van a káros fluorgáz, amelynek alávág az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában, a Minden nagyon jó lesz című darabban. A szerep terápiás jellegéről, magányról és istenhitről, valamint a jópofaság álcájáról beszélgettünk.\r

","shortLead":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában...","id":"20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8f1f0-4c02-452c-8962-c7cb2a613423","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","timestamp":"2020. február. 10. 14:59","title":"Parti Nóra: Az emberek szerepeket játszanak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","shortLead":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","id":"20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff89a-7112-4783-b18c-1823b6e03f6b","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2020. február. 09. 21:28","title":"Legyőzte a briteket és továbbjutott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg sugárzás éri őket.","shortLead":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg...","id":"20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053041f3-11f2-4ba9-8349-71f65e5ddeb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","timestamp":"2020. február. 10. 12:03","title":"Sugárzásevő gombákat találtak a csernobili atomerőmű falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3acf6a-2d8a-47ac-8634-801cb4217cba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán partoknál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón nemrég 60 további utas betegedett meg, mindannyian a koronavírus miatt.","shortLead":"A japán partoknál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón nemrég 60 további utas betegedett meg, mindannyian...","id":"20200210_koronavirus_diamond_princess_tengerjaro_oceanjaro_hajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e3acf6a-2d8a-47ac-8634-801cb4217cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebac37e-aced-485c-938b-93d6bf9d348f","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_koronavirus_diamond_princess_tengerjaro_oceanjaro_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 11:57","title":"130 fertőzött van már a karanténba helyezett óceánjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]