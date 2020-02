Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2506f61-34bc-4686-9233-4acce8466c54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elena Ferrante regényfolyamának HBO-s feldolgozása folytatódik. Február 11-én indult a Briliáns barátnőm második évada. ","shortLead":"Elena Ferrante regényfolyamának HBO-s feldolgozása folytatódik. Február 11-én indult a Briliáns barátnőm második évada. ","id":"20200211_elena_ferrante_brilians_baratnom_hbo_sorozat_napolyi_regenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2506f61-34bc-4686-9233-4acce8466c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9887e939-db8d-4066-b7d2-4833bf1f111a","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_elena_ferrante_brilians_baratnom_hbo_sorozat_napolyi_regenyek","timestamp":"2020. február. 11. 10:11","title":"Folytatódik a korunk legszebb lánybarátság-történetéből készült sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","shortLead":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","id":"20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57461c1-5e79-4515-9f33-1e8dfae07bb8","keywords":null,"link":"/sport/20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","timestamp":"2020. február. 10. 13:53","title":"Betonvassal és deszkával verték egymást a magyar és a horvát szurkolók Pécsen fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív tapasztalatok leküzdésére. ","shortLead":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív...","id":"20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415ffe3c-ed05-483d-949f-a7e2f1f35681","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","timestamp":"2020. február. 11. 12:15","title":"Már gyermekkorban elkezdődhet a reziliencia kialakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak\" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai ország. ","shortLead":"\"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak\" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai...","id":"20200210_Argentina_turelemre_inti_az_IMFet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf6be9-b620-48c6-83cd-a054b647f5d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Argentina_turelemre_inti_az_IMFet","timestamp":"2020. február. 10. 12:38","title":"Argentína türelemre inti az IMF-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9a346a-8a0d-4592-8833-f64bc4c95c4c","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Ahogy a 89-90-es rendszer létrejött és aztán kimúlt, ahogy a NER létrejött és egyszer majd ki fog múlni nem valami rendkívüli, történelmünkben példátlan módi, hanem egy olyan minta, amelyet önkéntelenül követünk. Bajaink jelentős része ebből származik.","shortLead":"Ahogy a 89-90-es rendszer létrejött és aztán kimúlt, ahogy a NER létrejött és egyszer majd ki fog múlni nem valami...","id":"20200210_hont_tovabbtorzult_magyar_alkat_allam_mentalitas_bibo_orbanrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9a346a-8a0d-4592-8833-f64bc4c95c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53a82b-4a2a-4b9c-b2e8-ed4e018a8174","keywords":null,"link":"/360/20200210_hont_tovabbtorzult_magyar_alkat_allam_mentalitas_bibo_orbanrendszer","timestamp":"2020. február. 10. 07:00","title":"Hont: Továbbtorzult magyar alkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807f80ac-b148-4bc7-8570-7a202ec04fe3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat. ","shortLead":"Kiosztották a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat. ","id":"20200210_Oscar_dij_gala_Brad_Pitt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807f80ac-b148-4bc7-8570-7a202ec04fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b55e9b5-61eb-4f43-bbd0-6ef61eccea20","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_dij_gala_Brad_Pitt","timestamp":"2020. február. 10. 02:14","title":"Brad Pitt az Oscar-gála első nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit, és miért kell csak kevesebb tünettel megküzdeniük.","shortLead":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit...","id":"20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc7052-d298-4ee3-a23f-b9f6778c8f55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","timestamp":"2020. február. 10. 20:09","title":"Még nem értik a tudósok, miért védi jobban a gyerekeket az immunrendszerük a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos részletre.","shortLead":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos...","id":"20200211_vihar_biztositas_szel_karok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f4455d-52b6-4165-b324-096b6e6421ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_vihar_biztositas_szel_karok","timestamp":"2020. február. 11. 11:29","title":"Erre figyeljen, akinek a házában kárt tesz a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]