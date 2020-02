Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"70 százalék szerint volt felháborító az állami tévé interjúja a főpolgármesterrel.","shortLead":"70 százalék szerint volt felháborító az állami tévé interjúja a főpolgármesterrel.","id":"20200212_A_fideszesek_40_szazalekanak_is_tetszik_amit_Karacsonyek_csinalnak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ca909b-f578-48a3-98d6-e2cd3a4e51e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_A_fideszesek_40_szazalekanak_is_tetszik_amit_Karacsonyek_csinalnak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 12. 07:18","title":"Publicus: A fideszesek 40 százalékának is tetszik, amit Karácsonyék csinálnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió összes tagállamát megkérdezi az Európai Bizottság, hogy mit gondolnak a mesterséges intelligenciáról. Az EB arra is készen áll, hogy szabályozza a jövő egyik legfontosabb technológiáját.","shortLead":"Az Európai Unió összes tagállamát megkérdezi az Európai Bizottság, hogy mit gondolnak a mesterséges intelligenciáról...","id":"20200211_konzultacio_eu_tagallam_mesterseges_intelligencia_adatgyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8b6a8b-addf-4bc7-a5c1-de490d05ea2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_konzultacio_eu_tagallam_mesterseges_intelligencia_adatgyujtes","timestamp":"2020. február. 11. 13:03","title":"Tagállami konzultációt indít a mesterséges intelligenciáról az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik appokat fejlesztettek számára. Az Apple azonban még rajta is túltett.","shortLead":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik...","id":"20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd070a3b-06c1-48be-a1b4-631766306853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","timestamp":"2020. február. 12. 10:03","title":"Google, Apple: dőlnek a milliárdok a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","id":"20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9348a1-53c9-49c2-be26-7c349043b5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Koronavírus: nem fertőződött meg a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","shortLead":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","id":"20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0807941c-f339-4d9f-a239-5c070c8886a1","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2020. február. 11. 21:19","title":"Megvan a harmadik érem is a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MTVA meg akarja ismerni a lakosság médiafogyasztási szokásait, ezért egy évig egy cég kutatja a műsorokkal kapcsolatos véleményeket.","shortLead":"Az MTVA meg akarja ismerni a lakosság médiafogyasztási szokásait, ezért egy évig egy cég kutatja a műsorokkal...","id":"20200211_mtva_mediapiac_szokasok_nezok_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51cb405-81fb-40f9-863b-e2aa866855dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_mtva_mediapiac_szokasok_nezok_kutatas","timestamp":"2020. február. 11. 18:27","title":"94 millióért kutatja a médiapiaci szokásokat a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport. Ez az a hely, ahol a csomagokat átvilágítják, az utasoknak pedig detektoros kapun kell áthaladniuk. A ferihegyi repülőtér üzemeltetője szerint így még a nyári csúcsidőszak előtt 18-ra nő a biztonsági folyosók száma.","shortLead":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport...","id":"20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e92572-c8a7-4451-90a0-284181fdcd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","timestamp":"2020. február. 11. 16:08","title":"Fellélegezhet, ha Budapestről szokott repülni: felszerelnek két új ellenőrző kaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","shortLead":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","id":"20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b26ad1-154a-42fe-803f-918887873c56","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","timestamp":"2020. február. 11. 15:58","title":"Lemaradt az Oscarra jelölt dokumentumfilmekről? Most bepótolhatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]