Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","shortLead":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","id":"20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3ea6b7-80d9-4a36-97e7-267e92a08de3","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","timestamp":"2020. február. 11. 20:35","title":"Majdnem halálra verték, most ötmillióra perlik Orosz Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette Smer, illetve hogyan teljesít a második-harmadik legnépszerűbb párt, Marian Kotleba fasisztoid alakulata.","shortLead":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette...","id":"20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de838f-d88f-41aa-b09f-e27f9c8b4b9f","keywords":null,"link":"/360/20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Ha értjük Magyarországot, megértjük Szlovákiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éves szinten gyorsult a magyar ipar növekedése 2019-ben, de a december kimondottan rossz hónap lett.","shortLead":"Éves szinten gyorsult a magyar ipar növekedése 2019-ben, de a december kimondottan rossz hónap lett.","id":"20200212_KSH_ipar_melypont_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3e0427-bf66-4c0f-b628-d3c13c7d0208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_KSH_ipar_melypont_2019","timestamp":"2020. február. 12. 09:46","title":"Elmagyarázta a KSH, miért zuhant hároméves mélypontra az ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne divatház neve is feltűnik.","shortLead":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne...","id":"20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350644a9-a169-4594-a53b-bdf44d58e5e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","timestamp":"2020. február. 11. 14:13","title":"Divat a javából: különleges kiadás is jön a Samsung Galaxy Z Flipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Kínából érkező nőnél diagnosztizálták a betegséget. ","shortLead":"Egy Kínából érkező nőnél diagnosztizálták a betegséget. ","id":"20200212_Londonban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0665d43b-d19a-48ed-bdb1-fe01eb972369","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Londonban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 20:38","title":"Londonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerikaiak buktatták le a gyerekpornóval vádolt nagykövetet, előzetesben a brit-amerikai késelő, világjárvány lehet koronavírusból egy kutató szerint. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Amerikaiak buktatták le a gyerekpornóval vádolt nagykövetet, előzetesben a brit-amerikai késelő, világjárvány lehet...","id":"20200211_Radar360_Gyarfas_a_vadlottak_padjan_durva_napja_volt_a_tuzoltoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebc04e5-67b3-46fd-86eb-c863b985c31a","keywords":null,"link":"/360/20200211_Radar360_Gyarfas_a_vadlottak_padjan_durva_napja_volt_a_tuzoltoknak","timestamp":"2020. február. 11. 17:30","title":"Radar360: Gyárfás a vádlottak padján, durva napja volt a tűzoltóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","shortLead":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","id":"20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a449de-a1c9-467b-85f4-48465315cba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","timestamp":"2020. február. 12. 12:29","title":"Ígéri az MNB: márciustól már tényleg 5 másodperc lesz az átutalási idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]