Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","id":"20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993249d2-71e9-4383-8342-48a582336581","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","timestamp":"2020. február. 16. 16:03","title":"Orbán bejelentette a klímavédelmi akciótervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44309e83-4f97-4fb4-a71d-c7ee47c09b5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatorna az ausztrál különleges erők Afganisztánban elkövetett visszaéléseiről osztott meg információkat, ezért vizsgálódott a hatóság.","shortLead":"A csatorna az ausztrál különleges erők Afganisztánban elkövetett visszaéléseiről osztott meg információkat, ezért...","id":"20200217_Jogszeruen_tartottak_hazkutatast_az_ABCnel_az_ausztral_birosag_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44309e83-4f97-4fb4-a71d-c7ee47c09b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221b6b7f-8b22-4462-8d1e-069edd192ee6","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Jogszeruen_tartottak_hazkutatast_az_ABCnel_az_ausztral_birosag_szerint","timestamp":"2020. február. 17. 06:49","title":"Jogszerűen tartottak házkutatást az ABC-nél az ausztrál bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb tisztviselőket menesztettek az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban, mert \"nem voltak képesek felügyelni a kór megakadályozásával összefüggő feladatokat\" – derült ki a tartományi pártszervezet fegyelmi és ellenőrzési bizottságának vasárnapi közleményéből.","shortLead":"Újabb tisztviselőket menesztettek az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban, mert...","id":"20200216_Ujabb_partvezerek_buktak_bele_a_koronavirus_jarvanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c939e96-c629-4fbf-ad71-24e3635f44c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Ujabb_partvezerek_buktak_bele_a_koronavirus_jarvanyba","timestamp":"2020. február. 16. 08:07","title":"Megállíthatatlanul terjed a koronavírus-fertőzés a karantén alá vett hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","shortLead":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","id":"20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba9648-3ba0-472d-9948-4a3183c94da4","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","timestamp":"2020. február. 16. 10:45","title":"Nagyapjuk légfegyverével lőtte meg testvérét egy 15 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre, miután szexbotrányba keveredett elődje lemondott.","shortLead":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre...","id":"20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc73250-800c-4565-a62c-191fee59dfab","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","timestamp":"2020. február. 16. 18:52","title":"Megvan Macron jelöltje a párizsi polgármesteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67674b4-1c7d-44cf-8be9-32c34229e80d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A Grúziát fél éve megbénító politikai válság közepette a polgárok többsége elfordult a jelenlegi elittől, és újra megmentőre vár. Ahogy a múltban, jelentkező most is akadt.","shortLead":"A Grúziát fél éve megbénító politikai válság közepette a polgárok többsége elfordult a jelenlegi elittől, és újra...","id":"202007__forrongo_gruzia__helyi_trump__utalt_partok__herceg_hofeher_paripan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67674b4-1c7d-44cf-8be9-32c34229e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79352f6c-81ce-438b-80a1-1dbbdd2d969d","keywords":null,"link":"/360/202007__forrongo_gruzia__helyi_trump__utalt_partok__herceg_hofeher_paripan","timestamp":"2020. február. 15. 16:00","title":"Grúziában új messiást várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21daae7-9fad-4af8-8956-8ee128069c56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly még fekete lepellel letakart kordonokat használtak.","shortLead":"Tavaly még fekete lepellel letakart kordonokat használtak.","id":"20200216_Buszokkal_takarjak_a_Varkert_bazart_Orban_evertekelojenek_helyszinet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21daae7-9fad-4af8-8956-8ee128069c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df9e194-1de2-46aa-8834-679fa7c35494","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Buszokkal_takarjak_a_Varkert_bazart_Orban_evertekelojenek_helyszinet","timestamp":"2020. február. 16. 13:32","title":"Buszokkal takarják a Várkert Bazárt, Orbán évértékelőjének helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]