[{"available":true,"c_guid":"aef5f74e-cdf5-4a38-ac38-ef12544938f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a boltok polcaira csak márciusban kerül majd fel a Samsung Galaxy S20 Ultra (ahogy az S20-család többi tagja is), van, aki már most kipróbálta, hogyan dolgozik össze a készülékben lévő akkumulátor a 45W-os gyorstöltővel. Állítólag remekül.","shortLead":"Bár a boltok polcaira csak márciusban kerül majd fel a Samsung Galaxy S20 Ultra (ahogy az S20-család többi tagja is...","id":"20200217_samsung_galaxy_s20_ultra_toltes_45w_gyorstolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f74e-cdf5-4a38-ac38-ef12544938f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e0271-08ba-49f3-8f02-7d28637d665a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_galaxy_s20_ultra_toltes_45w_gyorstolto","timestamp":"2020. február. 17. 11:03","title":"0-ról 100-ra 58 perc alatt: ilyen gyorsan töltődik fel a Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc0ae23-fdbc-450b-9044-47b02b135df4","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: polgár, szárnyal, követ, nyugalom, konzultáció.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200216_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc0ae23-fdbc-450b-9044-47b02b135df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb1533-acd0-449a-9723-fa5034ab1a18","keywords":null,"link":"/360/20200216_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. február. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Mészáros, Kaleta, forint – Lackfi János rémálma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2003 és 2005 közötti ügyekben jutottak el a vádemelésig.","shortLead":"2003 és 2005 közötti ügyekben jutottak el a vádemelésig.","id":"20200217_Tizennegy_volt_kepviselo_es_ket_jegyzo_ellen_emeltek_vadat_a_terezvarosi_ingatlanugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a08ab45-1b5a-4ae3-8d4f-171bfbe4210a","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Tizennegy_volt_kepviselo_es_ket_jegyzo_ellen_emeltek_vadat_a_terezvarosi_ingatlanugyben","timestamp":"2020. február. 17. 09:28","title":"Tizennégy volt képviselő és két jegyző ellen emeltek vádat a terézvárosi ingatlanügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes. Szerinte Donald Trump sokkal jobb beszédet mondott volna, mint ő, de azért így is agyondicsérte önmagát. Azonban riadót is fújt a miniszterelnök, veszélyes évek jönnek.","shortLead":"Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes...","id":"20200216_Orban_meg_nem_ertett_zseninek_gondolja_magat_aki_meg_mindig_retteg_Sorostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af017c05-f88e-4103-8a38-192469a318bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_meg_nem_ertett_zseninek_gondolja_magat_aki_meg_mindig_retteg_Sorostol","timestamp":"2020. február. 16. 19:18","title":"Orbán meg nem értett zseninek gondolja magát, aki még mindig retteg Sorostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fca71a-642f-42b0-9195-ef1ded14a87e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még életében nem kapott annyi pozitív üzenetet, mint a TV2 maszkos műsora után.","shortLead":"Még életében nem kapott annyi pozitív üzenetet, mint a TV2 maszkos műsora után.","id":"20200217_Vajna_Timea_majdnem_megfulladt_de_igy_is_elvezte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04fca71a-642f-42b0-9195-ef1ded14a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52631-713d-45ec-816e-83cd5f54b563","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Vajna_Timea_majdnem_megfulladt_de_igy_is_elvezte","timestamp":"2020. február. 17. 13:49","title":"Vajna Tímea majdnem megfulladt, de így is élvezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma az északi féltekén az évszázad végére még akkor is, ha sikerül teljesíteni a párizsi klímaegyezmény céljait – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma az északi féltekén az évszázad végére még akkor is, ha sikerül...","id":"20200217_extremmeleg_napok_szama_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6b20c4-5db0-40f5-8f73-4cac1ccc8141","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_extremmeleg_napok_szama_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2020. február. 17. 00:03","title":"Rossz hír jött, négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ddb8f-8c8d-4ae4-b28e-4d08b3d0140d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónap maradt a határidőig, amíg SMS-ben kérni lehet az adóbevallási tervezet postázását.","shortLead":"Egy hónap maradt a határidőig, amíg SMS-ben kérni lehet az adóbevallási tervezet postázását.","id":"20200217_Aki_nem_akar_ugyfelkaput_SMSben_kerheti_el_a_NAVtol_az_adobevallasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ddb8f-8c8d-4ae4-b28e-4d08b3d0140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da70c4d-f8a8-48e2-b40c-67923b90dffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Aki_nem_akar_ugyfelkaput_SMSben_kerheti_el_a_NAVtol_az_adobevallasat","timestamp":"2020. február. 17. 10:06","title":"Aki nem akar ügyfélkaput, SMS-ben kérheti el a NAV-tól az adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]