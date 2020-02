Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","shortLead":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","id":"20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d0d33-50c5-431c-99e0-16b93e8f3360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","timestamp":"2020. február. 19. 10:55","title":"Manapság egy ilyen VW kisbusz 31 millió forintot ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában legyen a Fidesz pártalapítványának rendezvényén.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában...","id":"20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530e377-a756-43b1-a2f9-c6a2623fa7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. február. 18. 10:11","title":"Törvénysértő lehetett az egyenruhás katonák jelenléte Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Utak az erdőben című kötetből elképesztő sorsok tárulnak fel. A hajlék nélküliséget nem lehet lelki és más sérülések nélkül megúszni, mégis lehet arról önérzetesen beszélni.","shortLead":"Az Utak az erdőben című kötetből elképesztő sorsok tárulnak fel. A hajlék nélküliséget nem lehet lelki és más sérülések...","id":"202007_konyv__sehol_ut_kovacs_vera_utak_azerdoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a128471-d9a9-49e7-a739-3cccf1e6b57d","keywords":null,"link":"/360/202007_konyv__sehol_ut_kovacs_vera_utak_azerdoben","timestamp":"2020. február. 18. 12:00","title":"Tévhiteket oszlat ez a hajléktalanokkal készült 22 életinterjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó egyelőre nem közölt más részleteket az incidensről.","shortLead":"A német gyártó egyelőre nem közölt más részleteket az incidensről.","id":"20200220_A_Porsche_elismerte_hogy_egy_Taycan_egett_porra_magatol_egy_garazsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7771cb6a-5d6f-4e2f-bce9-13bc96b80037","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_A_Porsche_elismerte_hogy_egy_Taycan_egett_porra_magatol_egy_garazsban","timestamp":"2020. február. 20. 08:54","title":"A Porsche elismerte, hogy egy vadonatúj elektromos Taycan robbant fel egy garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216fea85-0bb3-4d10-8391-ea5bb7dde99c","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047e8bec-bc8a-4cf6-8054-7de74ddd7e21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Larry Tesler munkásságáról hű módon szeretnénk megemlékezni, akkor ezt a hírt valahonnan csak bemásolnánk. De nem ezt tesszük.","shortLead":"Ha Larry Tesler munkásságáról hű módon szeretnénk megemlékezni, akkor ezt a hírt valahonnan csak bemásolnánk. De nem...","id":"20200220_copy_paste_kopipeszt_crtl_c_ctrl_v_ctrl_x_masolas_kivagas_larry_tesler_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=047e8bec-bc8a-4cf6-8054-7de74ddd7e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399c240b-28ba-4a13-ac30-4d5b873aceaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_copy_paste_kopipeszt_crtl_c_ctrl_v_ctrl_x_masolas_kivagas_larry_tesler_elhunyt","timestamp":"2020. február. 20. 09:43","title":"Meghalt az ember, aki kitalálta a Ctrl+C és Ctrl+V parancsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","shortLead":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","id":"20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd4b7-353f-4f45-b14f-380c73ae7d0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","timestamp":"2020. február. 19. 08:53","title":"Sorra szedik ki a rendőrök az autókat Budapest buszsávjaiból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ThemeGrill Demo Importer egy amúgy remek WordPress-bővítmény, csak van egy hibája, amit kihasználva akár a teljes weblap tartalma törölhető.","shortLead":"A ThemeGrill Demo Importer egy amúgy remek WordPress-bővítmény, csak van egy hibája, amit kihasználva akár a teljes...","id":"20200219_wordpress_plugin_bovitmeny_themegrill_demo_importer_serulekenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101b55-c9d1-4384-a122-8502828f6a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_wordpress_plugin_bovitmeny_themegrill_demo_importer_serulekenyseg","timestamp":"2020. február. 19. 13:15","title":"200 ezer weboldal került veszélybe egy hibás WordPress-bővítmény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]