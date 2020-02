Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

\r

","shortLead":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

\r

","id":"20200220_Mikrofont_dugtak_egy_no_ele_Londonban_es_olyat_enekelt_hogy_felrobbantotta_a_netet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1879e00-bb38-4192-b2ca-8e4d86032396","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Mikrofont_dugtak_egy_no_ele_Londonban_es_olyat_enekelt_hogy_felrobbantotta_a_netet","timestamp":"2020. február. 20. 09:52","title":"Mikrofont dugtak egy nő elé Londonban, és olyat énekelt, hogy felrobbantotta a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216fea85-0bb3-4d10-8391-ea5bb7dde99c","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","shortLead":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","id":"20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd589d90-49f5-4da5-a6ae-53e2a3a3f430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","timestamp":"2020. február. 19. 09:27","title":"Büfésnek jelentették be a focistát, hogy csalhassanak a tao-pénzekkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs hatásköre állást foglalni a NAT ügyében – válaszolta Szél Bernadettnek az alapvető jogok biztosa. ","shortLead":"Nincs hatásköre állást foglalni a NAT ügyében – válaszolta Szél Bernadettnek az alapvető jogok biztosa. ","id":"20200220_szel_bernadett_nemzeti_alaptanterv_ajbh_kozma_akos_ombudsman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8024d27d-979e-4dd7-b91e-66adffe3c65b","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_szel_bernadett_nemzeti_alaptanterv_ajbh_kozma_akos_ombudsman","timestamp":"2020. február. 20. 10:55","title":"A NAT-ról kérdezte az ombudsmant, nem kapott egyértelmű választ Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A napilapot tervező Certus Média Kft. ügyvezetője megvédte Orbán Viktort azoktól, akik szerint egy rettenetes zsarnok.","shortLead":"A napilapot tervező Certus Média Kft. ügyvezetője megvédte Orbán Viktort azoktól, akik szerint egy rettenetes zsarnok.","id":"202008_certus_media_konzervativ_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e51e96-945b-4ce2-b3dd-a4427d0dc190","keywords":null,"link":"/360/202008_certus_media_konzervativ_fiatalok","timestamp":"2020. február. 20. 12:00","title":"Hamarosan kormányközeli fiataloktól tudhatjuk meg, mi újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség szerint Cornstein marad.","shortLead":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség...","id":"20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c92b5b8-fc83-467f-ab63-d12de3644d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. február. 19. 20:40","title":"Cornstein nem tervezi, hogy távozna Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab539dbf-3949-40ab-a26c-87683f0222b9","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A filmtörténet legmonumentálisabb képeit adták nekünk a tudományos fantasztikus alkotások, amelyek ugyan nagyon jól működnek az irodalom szintjén, de igazi életterük a mozivászon lett. Kulturális emlékezetünkből pedig kitörölhetetlenné váltak az Alien-filmek, a Mátrix, a Jurassic Park vagy éppen a 2001: Űrodüsszeia szimfóniája. A hvg.hu 10 részes videoesszé-sorozatában ötperces gyorstalpalókat kapunk a meghatározó filmes műfajokból – Lichter Péter filmesztéta ezúttal a sci-fik univerzumába kalauzol el minket. ","shortLead":"A filmtörténet legmonumentálisabb képeit adták nekünk a tudományos fantasztikus alkotások, amelyek ugyan nagyon jól...","id":"20200220_Ez_a_jovo_mar_a_multunk__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab539dbf-3949-40ab-a26c-87683f0222b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888961f5-e208-45a8-b6bb-79b6ec9a0169","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Ez_a_jovo_mar_a_multunk__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. február. 20. 19:45","title":"Ez a jövő már a múltunk – Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]