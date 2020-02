Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"Hammer Ferenc","category":"360","description":"Egy különleges vizsgálatban szociológus szerzőnk arra kereste a választ, mihez kezdenek a 18-20 évesek, ha 72 órára leteszik az okostelefont, és visszatérnek a múlt századi kommunikációs térbe. Sokatmondó, hogy az egyetemisták kétharmadát nem érdekelte a kísérlet.","shortLead":"Egy különleges vizsgálatban szociológus szerzőnk arra kereste a választ, mihez kezdenek a 18-20 évesek, ha 72 órára...","id":"202008__internet__harom_nap_megprobaltatas__247_bedrotozottsag__pannonia_expressz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a1b48-7d54-4e59-ab8c-3791f33129cc","keywords":null,"link":"/360/202008__internet__harom_nap_megprobaltatas__247_bedrotozottsag__pannonia_expressz","timestamp":"2020. február. 24. 15:00","title":"Emberkísérlet a digitális detoxban: három nap internet és mobil nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte vasárnap a tartomány kormányzója, Attilio Fontana.","shortLead":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte...","id":"20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc171e8-0156-4cdf-83ea-ae76c0f960fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 23. 12:11","title":"Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","shortLead":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00066a7f-379c-4468-a2d5-23102bc63b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","timestamp":"2020. február. 24. 21:38","title":"Zokogtak az Olaszországból hazatérő diákok, amikor megtudták, hogy karantén vár rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a szezámolaj, sem a fokhagyma nem véd az új típusú koronavírus ellen, de ennek ellenére akadnak, akik ilyesmiket terjesztenek a betegséggel kapcsolatban. A WHO szerint ezek az állítások egyszerűen nem igazak.","shortLead":"Sem a szezámolaj, sem a fokhagyma nem véd az új típusú koronavírus ellen, de ennek ellenére akadnak, akik ilyesmiket...","id":"20200224_fokhagyma_koronavirus_jarvany_who_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbcf069-4bd3-4d5c-bf94-f8848ec6815f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_fokhagyma_koronavirus_jarvany_who_alhir","timestamp":"2020. február. 24. 19:14","title":"Annyi sületlenség terjed a koronavírusról, hogy a WHO nem győzi cáfolni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig hét ember halt bele Dél-Koreában a koronavírusba, a következő napokat tekinti a kormány kritikusnak.","shortLead":"Eddig hét ember halt bele Dél-Koreában a koronavírusba, a következő napokat tekinti a kormány kritikusnak.","id":"20200224_A_nyolcszazhoz_kozelit_a_koronavirusfertozott_koreaiak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3b70fe-7fe7-456f-b177-6b75fc445be0","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_A_nyolcszazhoz_kozelit_a_koronavirusfertozott_koreaiak_szama","timestamp":"2020. február. 24. 06:03","title":"A nyolcszázhoz közelít a koronavírus-fertőzött koreaiak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 200 ember fertőződött meg eddig Olaszországban az új típusú koronavírussal (COVID-19), és hatan vesztették életüket a fertőzés miatt kialakult betegségben – írja a Corriere della Sera.","shortLead":"Több mint 200 ember fertőződött meg eddig Olaszországban az új típusú koronavírussal (COVID-19), és hatan vesztették...","id":"20200224_koronavirus_fertozes_halottak_szama_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a19b3c-0a87-4f23-89bb-e9a4440ceccd","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_fertozes_halottak_szama_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 24. 16:02","title":"Már hat halottja van a koronavírus-fertőzésnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]