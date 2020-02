Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtónak kiküldött hivatalos meghívó szerint márciusban ismerheti meg a világ a Huawei következő csúcstelefonjait, a P40 és P40 Prót.","shortLead":"A sajtónak kiküldött hivatalos meghívó szerint márciusban ismerheti meg a világ a Huawei következő csúcstelefonjait...","id":"20200225_huawei_p40_p40_pro_bemutato_marcius_26","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213d581-d522-444e-abf1-f89c63f27e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_huawei_p40_p40_pro_bemutato_marcius_26","timestamp":"2020. február. 25. 18:03","title":"Egy hónap múlva mutatja be a Huawei a P40 és P40 Pro mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google képkeresőjében egy kisebb, de annál hasznosabb újítást tervez bevezetni, ami tovább könnyíti a felhasználók dolgát.","shortLead":"A Google képkeresőjében egy kisebb, de annál hasznosabb újítást tervez bevezetni, ami tovább könnyíti a felhasználók...","id":"20200226_google_kepkereso_kepkereses_kereses_kategoriak_alapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63db96d-4261-4604-808c-3799839c453c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_google_kepkereso_kepkereses_kereses_kategoriak_alapjan","timestamp":"2020. február. 26. 18:03","title":"Egy kicsit megint okosodik a Google-kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs tornát.","shortLead":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai...","id":"20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda9214-534e-4a50-8a8e-db89bfc259e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","timestamp":"2020. február. 26. 08:21","title":"1,6 milliárdot adott a kormány egy mini kosárlabdatorna budapesti rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"Németh András, Szabó Márta","category":"360","description":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg Kínában lassulni látszik a terjedés üteme. 