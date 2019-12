Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 25-24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, a csoportkör harmadik fordulójában.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 25-24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kezilabda_vb_magyarorszag_montenegro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a403a6ff-83bf-403a-8329-5924f1a47777","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kezilabda_vb_magyarorszag_montenegro","timestamp":"2019. december. 03. 08:35","title":"Kézilabda-vb: rengeteg hiba, vereség Montenegrótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább él.","shortLead":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább...","id":"20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9666dda-a8d8-4c12-b254-0b1c8a01a439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","timestamp":"2019. december. 04. 07:59","title":"Itt a Jaguar legújabb sportkocsija, az akár 575 lóerős F-Type","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","shortLead":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","id":"20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a3d33c-5ebd-461f-ab5f-609891162713","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","timestamp":"2019. december. 04. 17:31","title":"Átalakítják a 2022-es vb-re az európai selejtezők rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e5dfc-775d-4f4c-b7a6-a6d0614159ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Letartóztattak egy olaszországi lakhellyel rendelkező nőt, aki a gyanú szerint nyolc hotelben nem fizetett a szállásért.","shortLead":"Letartóztattak egy olaszországi lakhellyel rendelkező nőt, aki a gyanú szerint nyolc hotelben nem fizetett a szállásért.","id":"20191204_Nyolc_magyar_szallodabol_lepett_le_egy_no_fizetes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968e5dfc-775d-4f4c-b7a6-a6d0614159ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1984bc7-8dc3-4b10-82bd-c841a05b6ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Nyolc_magyar_szallodabol_lepett_le_egy_no_fizetes_nelkul","timestamp":"2019. december. 04. 17:57","title":"Nyolc magyar szállodából lépett le egy nő fizetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok és Oroszország új megállapodást szeretne az atomfegyverekről.","shortLead":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok...","id":"20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f887e8-bf98-4afb-8575-3d42d791199f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. december. 03. 20:18","title":"Trump a NATO-csúcson: Új megállapodás kell az atomfegyverekről Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik nemzetközi versenyen magyarokat is díjaztak.","shortLead":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik...","id":"20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a92d5-3ce2-4ffb-8f28-2c500b2cf711","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","timestamp":"2019. december. 04. 14:03","title":"Díjat nyertek magyar mikrobiológusok a baktériumból készült festményeikkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","shortLead":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","id":"20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05238619-9955-4423-a73f-32d722c72b6a","keywords":null,"link":"/elet/20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","timestamp":"2019. december. 04. 12:16","title":"Egy egyetemista tette influenszerré Gyurcsányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26daf4be-e33c-4031-bfe4-096e72a58596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kilenc kategóriában nevezte meg a legjobbat az App Store-ban megtalálható alkalmazások és játékok közül.","shortLead":"Az Apple kilenc kategóriában nevezte meg a legjobbat az App Store-ban megtalálható alkalmazások és játékok közül.","id":"20191203_apple_legjobb_appok_legjobb_jatekok_2019_iphone_ipad_apple_tv_mac_apple_arcade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26daf4be-e33c-4031-bfe4-096e72a58596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e120ffb-8ee5-4ced-8df5-60df3a7c3908","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_apple_legjobb_appok_legjobb_jatekok_2019_iphone_ipad_apple_tv_mac_apple_arcade","timestamp":"2019. december. 03. 10:03","title":"Letöltötte már őket? Ezek 2019 legjobb iPhone-os alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]