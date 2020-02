Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Alig több mint két hónap alatt 50 országban terjedt el a kínai Vuhanból a COVID-19 névre keresztelt új koronavírus. Infografikánkon országonként nézheti végig, mikor és hol azonosították a vírus jelenlétét. Azt is követheti, hogyan növekedett napról napra a fertőződések és a halálesetek száma, és hogy melyik korosztályok a leginkább veszélyeztetettek.","shortLead":"Alig több mint két hónap alatt 50 országban terjedt el a kínai Vuhanból a COVID-19 névre keresztelt új koronavírus...","id":"20200227_vuhani_koronavirus_COVID19_terkep_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8c0db6-343e-4ef6-8d28-e69d0342ed66","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_vuhani_koronavirus_COVID19_terkep_infografika","timestamp":"2020. február. 27. 17:10","title":"50 ország, 80 ezer fertőzött: interaktív térképre vittük a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik okaként az alacsony pedagógusbéreket jelöli meg, és ezt ábrával bizonyítja.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik...","id":"20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0f4c5a-edce-4437-a562-46c89ce36aff","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","timestamp":"2020. február. 27. 14:14","title":"Megdöbbentő grafikon mutatja a „soha nem látott pedagógus-bérnövekedést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Idegesek a befektetők a járvány miatt, de pánikról egyelőre nincs szó. Magyarország GDP-növekedése 0,5 százalékpontnál is többet lassulhat a pesszimista forgatókönyv szerint.","shortLead":"Idegesek a befektetők a járvány miatt, de pánikról egyelőre nincs szó. Magyarország GDP-növekedése 0,5 százalékpontnál...","id":"20200228_koronavirus_equilor_befektetes_gdp_telekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f51382f-9c2f-4a62-b221-7a420a3a57d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_koronavirus_equilor_befektetes_gdp_telekom","timestamp":"2020. február. 28. 12:20","title":"A Telekom és a Netflix nyerhet a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","id":"20200227_Jakus_Ibolya_Tortenelmi_lecke_fiuknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2950d87b-4e90-4a82-b8c7-d1b28e2a4445","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Jakus_Ibolya_Tortenelmi_lecke_fiuknak","timestamp":"2020. február. 27. 11:11","title":"Jakus Ibolya: Történelmi lecke fiúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","shortLead":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","id":"20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37ddd52-a62a-4d78-b1c8-e3510e835370","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 27. 21:40","title":"Észak-Írországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7a7e8d-ce14-456f-8226-19e730a68bbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenhatan maradtak elkülönítve.","shortLead":"Tizenhatan maradtak elkülönítve.","id":"20200228_koronavirus_karanten_fertozes_oceanjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7a7e8d-ce14-456f-8226-19e730a68bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b8982-56d8-47ca-bdbe-41a1b18dedc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_koronavirus_karanten_fertozes_oceanjaro","timestamp":"2020. február. 28. 16:54","title":"Ketten hazamehettek a budapesti karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887ce316-4892-4e87-8ba6-a4aa1b4004e9","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Csak az emberek látszanak ebben a háborúban. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan: az ellenség. Az élet megy tovább, csak maszkban. A koronavírus nyomán nemcsak szorgos sürgés-forgást, hanem megkapó pillanatokat is megörökítettek a fényképészek. A varrodákból végtelen fehér habként hömpölyögnek a védőruhák, szamárfület pedig teljes védőfelszerelésben is lehet mutatni a mentés oldott pillanataiban. A kínai utcákon ugyanúgy forog a grillcsirke, csak a sült denevér iránt csappant meg a kereslet, de minden mást már hazavittek. Az ember, ahogy a vírus is, megtalálja a túlélés módját: a gyerekek ugyanúgy ugrálnak szájmaszkban, és csókolózni is lehet óvszerrel. ","shortLead":"Csak az emberek látszanak ebben a háborúban. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan: az ellenség. Az élet megy...","id":"20200228_Koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887ce316-4892-4e87-8ba6-a4aa1b4004e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9b2fc-82d4-40a7-b6eb-1d5756f8d724","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200228_Koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 14:30","title":"Koronavírus: harc a láthatatlan Godzillával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester elmagyarázta, miért szavazta le az ellenzéki többség a fideszes Ughy Attila módosító javaslatát, amely beemelte volna Budapesti idei költségvetésébe a klímaberendezések beszerzését a 3-as metró szerelvényeibe.\r

","shortLead":"A főpolgármester elmagyarázta, miért szavazta le az ellenzéki többség a fideszes Ughy Attila módosító javaslatát, amely...","id":"20200227_karacsony_gergely_vitezy_david_tarlos_istvan_3as_metro_klimaberendezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc97a41-8e23-4c1f-a2e7-01d89d01e528","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_karacsony_gergely_vitezy_david_tarlos_istvan_3as_metro_klimaberendezes","timestamp":"2020. február. 27. 12:34","title":"Karácsony a 3-as metróról: Dolgozunk a nyaranta kialakuló tarthatatlan helyzet megoldásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]