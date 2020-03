Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"003aed79-44d7-4db1-a5d4-86ba32b0f17b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási hóvihar sújtott le a New York állambeli Hamburgban, amelynek következtében mesebeli, vastag jégpáncél borítja a házakat. ","shortLead":"Óriási hóvihar sújtott le a New York állambeli Hamburgban, amelynek következtében mesebeli, vastag jégpáncél borítja...","id":"20200229_Vastag_jegpancel_boritja_a_hazakat_Hamburgban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003aed79-44d7-4db1-a5d4-86ba32b0f17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e0a7e-5b2c-45ea-a71b-4e3a98d8acd0","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Vastag_jegpancel_boritja_a_hazakat_Hamburgban","timestamp":"2020. február. 29. 18:04","title":"Lélegzetállító fotók az időjárás miatt jégpalotává változott házakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel az első koronavírusos eset, másnap az emberek megrohanták a boltokat, gyógyszertárakat. Volt olyan páciensük, aki az összes maszkot akarta, de csak tízet kapott, a fair play miatt.","shortLead":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel...","id":"20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aab9ad9-ebf7-470b-855b-3e40d2da2289","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. február. 29. 11:10","title":"Németországi magyar patikus: Változóan fogadják, mikor azt mondom, koronavírus ellen nincs semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti...","id":"202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd93102-4da2-4dec-8ae6-d28db1f07c1d","keywords":null,"link":"/360/202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Kapcsolatot találtunk a gitárlegenda Radics Béla és a letelepedési kötvények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán dolgoztató gyanúsítottat a bíróság letartóztatta. ","shortLead":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán...","id":"20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aae345a-fb8b-4c4d-afb8-77438cec0cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","timestamp":"2020. február. 29. 13:03","title":"70 ezer forintért \"várásolt meg\" egy embert, hogy aztán kényszermunkán dolgoztassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385713d-5539-4e91-8751-2257b24184e1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás pedig stroke-ot, szívinfarktust, az artériák és a szívizmok megmerevedését okozhatja, a szív- és érrendszeri betegségek fő előidézője.","shortLead":"Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás...","id":"20200229_rostszegeny_etrend_magas_vernyomast_okozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7385713d-5539-4e91-8751-2257b24184e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398305ac-e947-4082-880e-f77189a339bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_rostszegeny_etrend_magas_vernyomast_okozhat","timestamp":"2020. február. 29. 12:03","title":"Új felfedezés: magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit gondol, melyik városba költöznek a legtöbben Budapest agglomerációjában?","shortLead":"Mit gondol, melyik városba költöznek a legtöbben Budapest agglomerációjában?","id":"20200229_Ismet_egyre_tobben_koltoznek_ki_a_fovarosbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a037369-a396-4e93-bfa8-b85e011b52e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Ismet_egyre_tobben_koltoznek_ki_a_fovarosbol","timestamp":"2020. február. 29. 19:22","title":"Ismét egyre többen költöznek ki a fővárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Közösség Pártja és az eddig parlamenti magyar-szlovák párt, a Híd-Most ezúttal sem jutott dűlőre egymással, így könnyen előfordulhat, hogy egyik sem éri el a bejutási küszöböt a hétvégi választáson.","shortLead":"A Magyar Közösség Pártja és az eddig parlamenti magyar-szlovák párt, a Híd-Most ezúttal sem jutott dűlőre egymással...","id":"202009__szlovakiai_magyar_partok__valasztas__kiutes__ami_szetvalaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1144ffa6-3045-4027-b2c0-f3fc653112ea","keywords":null,"link":"/360/202009__szlovakiai_magyar_partok__valasztas__kiutes__ami_szetvalaszt","timestamp":"2020. február. 29. 08:15","title":"Kieshetnek a magyarok a szlovák parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d1bff6-211a-422f-9f96-c97d2163d896","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól félnek Európa orvosai és gazdasági szakértői; tovább gyengült a forint; összerakták a főváros költségvetését, és még a BKV-dolgozókkal is megállapodtak a béremelésről. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A koronavírustól félnek Európa orvosai és gazdasági szakértői; tovább gyengült a forint; összerakták a főváros...","id":"20200301_Es_akkor_virus_forint_gdp_budapest_koltsegvetes_atutalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d1bff6-211a-422f-9f96-c97d2163d896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4499ceb-cd21-43cc-87ad-360d3e3cb3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_Es_akkor_virus_forint_gdp_budapest_koltsegvetes_atutalas","timestamp":"2020. március. 01. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, még mindig éveket kell várni, hogy buszon is utolérjük Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]