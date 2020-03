Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71fd21bb-3230-433c-a4da-e8c9addcb450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc európai luxushotelt vásárolt az ingatlanfejlesztő cég, összesen 192 milliárd forintért. ","shortLead":"Nyolc európai luxushotelt vásárolt az ingatlanfejlesztő cég, összesen 192 milliárd forintért. ","id":"20200304_francia_ingatlanfejleszto_Budapest_New_York_Palota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fd21bb-3230-433c-a4da-e8c9addcb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a4bf5-fa46-4e41-a389-b8408d18b06f","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_francia_ingatlanfejleszto_Budapest_New_York_Palota","timestamp":"2020. március. 04. 17:52","title":"Franciák vették meg a budapesti New York Palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából kiindult kórt Iránból már több más országba is tovább vitték, egyebek mellett Afganisztánban, Katarban, Kuvaitban, valamint USA-ban és Kanadában találtak beteg irániakat. Nem véletlen, hogy éppen Iránból terjed gyorsan a kór: miközben a perzsa államban működő diktatúra akadályozza az információáramlást és rontja az intézmények hatékonyágát, a nemzetközi utak metszéspontjában lévő országban súlyos gondokkal küszködik az egészségügy. Egy kint élő magyar szerint a hétköznapok igencsak megváltoztak.","shortLead":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából...","id":"20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f5183c-88b8-4189-80cf-7e0ec35ff9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","timestamp":"2020. március. 05. 11:05","title":"Miért pont Irán a második legveszélyesebb koronavírus-gócpont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus végleg betett a Flybe nevű légitársaságnak, 2000 ember veszíti el a munkahelyét.","shortLead":"A koronavírus végleg betett a Flybe nevű légitársaságnak, 2000 ember veszíti el a munkahelyét.","id":"20200305_Bedolt_egy_brit_legitarsasag_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cebb981-285e-44d2-a8e1-2d75103773b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Bedolt_egy_brit_legitarsasag_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 09:10","title":"Bedőlt egy brit légitársaság a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, a koronavírus miatt.","shortLead":"Igen, a koronavírus miatt.","id":"20200304_nincs_ido_meghalni_premier_james_bond_film_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d322e3-3236-4b73-9a28-4a4722828d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_nincs_ido_meghalni_premier_james_bond_film_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 18:55","title":"Novemberre halasztották az új James Bond-film premierjét, nyilván tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember megsérült, köztük a vonat vezetője, akinek az állapota súlyos, közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember...","id":"20200305_Kisiklott_egy_TGV_Franciaorszagban_sok_a_serult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e037a6d-cabf-4db4-91af-cf4784da9e94","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Kisiklott_egy_TGV_Franciaorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2020. március. 05. 11:58","title":"Kisiklott egy TGV Franciaországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék az azonnali kérdések rekorderét veszítette el Gréczy Zsolt lemondásával; a jobbikos Z. Kárpát Dániel beszélt a legtöbbet napirend után az Országgyűlésben. Legek következnek.","shortLead":"Az ellenzék az azonnali kérdések rekorderét veszítette el Gréczy Zsolt lemondásával; a jobbikos Z. Kárpát Dániel...","id":"20200304_Egy_KDNPs_6_oran_at_beszelt_a_parlamentben_mig_egy_fideszes_10_eve_jatszik_csendkiralyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60906-ffbe-42c8-afe6-978cae5d9efc","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Egy_KDNPs_6_oran_at_beszelt_a_parlamentben_mig_egy_fideszes_10_eve_jatszik_csendkiralyt","timestamp":"2020. március. 04. 09:58","title":"Egy KDNP-s 6 órán át beszélt a parlamentben, egy fideszes 10 éve játszik csendkirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson és gyakorlaton. ","shortLead":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson...","id":"20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3200e-3d89-4cce-8b9d-6fae01099593","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","timestamp":"2020. március. 04. 20:42","title":"A Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója az egyik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb977053-afa8-46c7-936f-22ab3f012c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban nagyteljesítményű számítógépeivel ismertté vált amerikai Honeywell azt ígéri, a következő hónapokban egy olyan kvantumszámítógépet mutat majd be, amely kétszer erősebb a jelenlegi legerősebbnél.","shortLead":"A korábban nagyteljesítményű számítógépeivel ismertté vált amerikai Honeywell azt ígéri, a következő hónapokban...","id":"20200305_honeywell_kvantumszamitogep_kvantummennyiseg_quantum_volume_qubit_kvantumbit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb977053-afa8-46c7-936f-22ab3f012c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54874a80-e99d-409d-88f2-51c98f44dd8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_honeywell_kvantumszamitogep_kvantummennyiseg_quantum_volume_qubit_kvantumbit","timestamp":"2020. március. 05. 12:03","title":"Állj félre, Google: a Honeywell megépíthette a világ legerősebb kvantumszámítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]