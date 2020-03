Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két román állampolgárságú férfit állítottak elő Érden a rendőrök, akik szerint az őrizetbe vetteknek közük van ahhoz, hogy a városban megöltek egy 49 éves román állampolgárt. ","shortLead":"Két román állampolgárságú férfit állítottak elő Érden a rendőrök, akik szerint az őrizetbe vetteknek közük van ahhoz...","id":"20200307_Roman_allampolgart_oltek_meg_Erden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2465d441-e4a8-49b3-9f55-e1a50527eaee","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Roman_allampolgart_oltek_meg_Erden","timestamp":"2020. március. 07. 11:55","title":"Megöltek egy román férfit Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal ez volt az 50. próba, amelynek során az űrhajót felvivő rakétát úgy térítették vissza a Földre, hogy újra felhasználható legyen.\r

","shortLead":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal...","id":"20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b9ee2-4368-48c0-ba4d-977f92c1e6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","timestamp":"2020. március. 07. 12:17","title":"Sikeresen indult a SpaceX legújabb küldetése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben legyőzte Kimmer Coppejanst pénteken a debreceni Magyarország-Belgium a selejtezőben, így az első nap végén 1-1-re áll a párharc.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben legyőzte Kimmer Coppejanst pénteken a debreceni Magyarország-Belgium a selejtezőben...","id":"20200307_tenisz_davis_kupa_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d485f-c126-4613-908b-626a5b5b5416","keywords":null,"link":"/sport/20200307_tenisz_davis_kupa_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","timestamp":"2020. március. 07. 08:08","title":"Fontos győzelemmel egyenlített Fucsovics a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","shortLead":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","id":"202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a689c4cd-fa94-41b2-b612-bb363f929c9d","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","timestamp":"2020. március. 06. 10:00","title":"Zenét követelt Esterházy egyik kultikus műve, megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás azonban csak a kisbaba születése után áll csatasorba. Milyen színeket látnak a babák, és milyen koruktól kezdve látják azokat? Erre is fény derül a Spektrum legújabb dokumentumfilmjében, amelyben olyan tudósok is megszólalnak, akik a színvakság gyógymódját keresik, vagy akik a színek és hangok kapcsolódását vizsgálják.","shortLead":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás...","id":"20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07574b2-04ed-4d34-84c2-2594b54e7bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","timestamp":"2020. március. 07. 10:03","title":"Ma délután a Spektrumon: miért csak a fejünkben léteznek a színek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","shortLead":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","id":"20200307_otos_lotto_fonyeremeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e268451-bec2-44d4-9950-25d1ac9def4d","keywords":null,"link":"/elet/20200307_otos_lotto_fonyeremeny","timestamp":"2020. március. 07. 20:12","title":"Tovább nő a már most is óriási lottónyeremény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit is rekordot döntött, amiből szép osztalék fizetését tervezik. Az „aktuális események” (koronavírus-járvány) rövid távon hatással lehetnek a bank eredményére.","shortLead":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit...","id":"20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a34542-0dc9-4117-832f-8c25ce1fe1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","timestamp":"2020. március. 06. 11:31","title":" 400 milliárd felett az OTP tavalyi profitja, a gyenge forint is segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","shortLead":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d761515-2bae-4821-b6b1-3dd2d3d61047","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","timestamp":"2020. március. 06. 12:59","title":"Ötvenkét éves az első szlovákiai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]