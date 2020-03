Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új kormányzati rendelkezés értelmében jelentősen kiterjesztik a karantént a fertőzöttek számának jelentős emelkedését követően. ","shortLead":"Egy új kormányzati rendelkezés értelmében jelentősen kiterjesztik a karantént a fertőzöttek számának jelentős...","id":"20200307_koronavirus_olaszorszag_voros_zona_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4ab028-c767-4ddb-9b40-f14d1a73edce","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavirus_olaszorszag_voros_zona_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 22:43","title":"Újabb területeken rendelnének el vesztegzárat Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvostudomány fejlődésével egyre biztonságosabb és hozzáférhetőbb a terhességmegszakítás. Mégis egyre kevesebb történik, ami pedig a fogamzásgátlás tudományának és szélesebb körű elfogadottságának köszönhető.","shortLead":"Az orvostudomány fejlődésével egyre biztonságosabb és hozzáférhetőbb a terhességmegszakítás. Mégis egyre kevesebb...","id":"20200309_abortuszok_szama_gyogyszeres_terhessegmegszakitas_mizoprosztol_aid_access_fogamzasgatlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5507f2-3bed-4d99-b326-8830c1211117","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_abortuszok_szama_gyogyszeres_terhessegmegszakitas_mizoprosztol_aid_access_fogamzasgatlas","timestamp":"2020. március. 09. 00:03","title":"27 ezerért bárki rendelhet abortusztablettát, mégis egyre kevesebb a terhességmegszakítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83457e3b-cf93-486f-986d-cbecb333100c","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","shortLead":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","id":"20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f89bda1-720c-4b03-9c00-aed9fda2c8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","timestamp":"2020. március. 07. 15:22","title":"Kamionok balesete miatt lezárták a 42-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Spar nálunk is vizsgálja a bevezetést.","shortLead":"A Spar nálunk is vizsgálja a bevezetést.","id":"20200308_Ausztriaban_mar_visszavalhato_uvegben_is_kaphato_tej","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064118da-4937-4769-9f4d-ba09d07c4838","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Ausztriaban_mar_visszavalhato_uvegben_is_kaphato_tej","timestamp":"2020. március. 08. 11:13","title":"Ausztriában már visszaválható üvegben is kapható tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vodafone nőnap alkalmából jelentette be, hogy fizetett szabadságot biztosít a szülési szabadságot igénybe vevő szülő partnerének is.","shortLead":"A Vodafone nőnap alkalmából jelentette be, hogy fizetett szabadságot biztosít a szülési szabadságot igénybe vevő szülő...","id":"20200308_szulesi_szabadsag_mindket_szulonek_vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7417c6f9-f0c9-46ab-b9cd-027d490a98b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_szulesi_szabadsag_mindket_szulonek_vodafone","timestamp":"2020. március. 08. 17:32","title":"Gáláns kedvezményeket kínál a Vodafone a nála dolgozó ifjú szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vasárnap reggeli összesítése szerint 847 embernél mutatták ki a kórokozót. Egy nappal korábban 795, egy héttel korábban 101 fertőzöttet tartottak számon.","shortLead":"A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vasárnap reggeli összesítése szerint 847 embernél mutatták ki...","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6708ce5-06c9-41d5-ba5a-776324669738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 08. 12:04","title":"Koronavírus: 800 fölött a fertőzöttek száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti kanyonjaiban.","shortLead":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti...","id":"20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250e25a7-e35b-4383-a8e2-4ae798c8712e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","timestamp":"2020. március. 07. 14:03","title":"Különlegesen szép kerteket fedeztek fel a tenger mélyén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]