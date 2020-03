Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb kiderül.","shortLead":"Maguk egy vírus – mondja Smith ügynök a Mátrixban az emberiségről. Én remélem, hogy okosabbak vagyunk. De előbb-utóbb...","id":"20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9011c-22cc-4762-bccd-a11c3ce2ba5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Szep_uj_vilag_also_leguti_tunetekkel","timestamp":"2020. március. 10. 08:10","title":"Tóta W: Szép új világ, alsó légúti tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","shortLead":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","id":"20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58333f2-d2d4-4096-aad1-b429c77e7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","timestamp":"2020. március. 09. 21:32","title":"Zárva maradnak az iskolák Szlovákiában és Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

\r

","shortLead":"Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

\r

","id":"20200310_A_Pearl_Jam_elhalasztja_a_turnejat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59eace84-173d-4acf-9e65-b1af15c8cb58","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_A_Pearl_Jam_elhalasztja_a_turnejat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 10. 09:32","title":"A Pearl Jam elhalasztja a turnéját a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Sassoli a múlt hétvégén Olaszországban volt, úgy döntött, hogy a következő két hétben otthonról fog dolgozni.","shortLead":"David Sassoli a múlt hétvégén Olaszországban volt, úgy döntött, hogy a következő két hétben otthonról fog dolgozni.","id":"20200310_Karantenba_vonult_az_Europai_Parlament_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bfbfcb-d380-4e24-90a2-301a5febb2e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Karantenba_vonult_az_Europai_Parlament_elnoke","timestamp":"2020. március. 10. 14:21","title":"Karanténba vonult az Európai Parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8ae3c5-7c44-4c89-864a-e9c4e49ef725","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul a karanténból. Szombatról vasárnapra virradóan a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt karantén alá vonták több más olaszországi várossal és Lombardia régióval együtt Padovát és környékét is. Mihályi Barbara magyar képzőművész egy padovai településről jelentkezett be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul...","id":"20200309_Se_mise_se_mozi_se_buli__ez_van_most_a_padovai_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e8ae3c5-7c44-4c89-864a-e9c4e49ef725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6d18b-a664-428e-8666-f27d407c495b","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Se_mise_se_mozi_se_buli__ez_van_most_a_padovai_karantenban","timestamp":"2020. március. 09. 18:00","title":"Se mise, se mozi, se buli – ez van most a padovai karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","shortLead":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","id":"20200310_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d580f0b-784a-43fe-901e-b770d8f951b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 05:05","title":"Egy 46 éves francia miniszter is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15a7ab8-9a58-4900-94e4-adab3da90871","c_author":"HVG","category":"360","description":"A székesfehérvári múzeumban a város szülötte, a 80 éves Ujházi Péter groteszk, szürreális magánmitológiáját ismerhetjük meg.\r

\r

","shortLead":"A székesfehérvári múzeumban a város szülötte, a 80 éves Ujházi Péter groteszk, szürreális magánmitológiáját ismerhetjük...","id":"202010_kiallitas__mikrokozmosz_ujhazi_peter_akulonutazas_terei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15a7ab8-9a58-4900-94e4-adab3da90871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ee903-872f-4ab6-8afa-d364543a1112","keywords":null,"link":"/360/202010_kiallitas__mikrokozmosz_ujhazi_peter_akulonutazas_terei","timestamp":"2020. március. 09. 14:00","title":"Székesfehérvártól Lisszabonig, Nadaptól Rómáig utazhat a Csók István Képtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","shortLead":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","id":"20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab73fc2-2683-43bb-bf9f-942ba10b8043","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","timestamp":"2020. március. 10. 19:13","title":"Két halálos baleset is történt kedd délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]