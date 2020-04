Mindenképpen jó iránynak tűnik az egyébként elég kedvezőtlen helyzetben lévő kisebb autókat elvinni az elektromosság irányába. A Mini esetében is, bár kultusztermékként tért vissza, az utóbb időben nem feltétlen volt érthető, mit akarnak a márkával. Egyre nagyobb autókat gyártottak, próbálkoztak roadsterrel is, de úgy tűnik nagyon kapóra jött a márkának, hogy hatalmas trendfordulat állt be az autóiparban, mert Mininek, mint márkának is kifejezetten jól áll az elektromosítás.

Az irány tehát megvan, de egy ilyen divat orientált terméknél nagyon fontos, hogyan jelenítik meg az elektromos változatot. Ebben a tekintetben a Mini nem forradalmasított, egyszerűen pár jellegzetes stílusjeggyel látta el a villanyos autóját. Ilyen a citromsárga logó vagy a fura felnik, illetve az akkumulátor töltőnyílása, ami pont ugyanott van, mint a belsőégésű erőforrással szerelt modelleknél.

A belső térben is lényileg maradt minden olyan mint egy normál autóban, itt is inkább a színekkel játszottak vagy néhány kapcsoló van, amely funkciót váltott. A kocsi paraméterei sem változtak, attól mert elektromos, alapesetben 211 literes a csomagtere, amely a hátsó üléstámlák ledöntésével 731 literre bővíthető.

A Mini Cooper SE-ben egy 184 lóerős maximális teljesítményre képes motor van, ami egyébként pont annyi, mintha vennénk, egy BMW 320d-t mondjuk. Nyilván nem véletlen ez a paraméter sem. A lítium-ion akkumulátoros autó egyetlen feltöltéssel, a legutóbbi, reálisnak nevezhető teszek alapján nagyjából 200 kilométert tud megtenni. A cellák a kocsi padlólemezében vannak T-alakban elhelyezve és 32,6 kWh-s kapacitást adnak ki összességében.

A nagyfeszültségű akkumulátor hagyományos háztartási árammal, maximálisan 11 kW-s otthoni teljesítménnyel tölthető, ez két és fél óra alatt 80 százalék fölötti töltöttségi szinthez elég. Ultragyors egyenáramú gyorstöltővel már akár 50 kW sebességgel is kaphatja az áramot a Mini, így a 80 százalékos töltöttség, alig 35 perc alatt elérhető.

Nyilván nem a legkönnyebb autó a 1365 kilogrammos saját tömegével a kisebb autók közt a Mini Cooper SE, de az elektromos autók közt ez elfogadható érték. Vezetni pedig továbbra is igazán hangulatos a Minit. Egy gyors kört tettünk meg vele a bemutatón, nem feltétlen az igazi célterepének szán Belváros felé, hanem Csobánkának indulva egy kicsit kanyargósabb tempós úton. Ez a terep pedig úgy tűnt nagyon fekszik a komoly gyorsulásokra képes és kanyarokban is nagyon jól viselkedő autónak.

A nagyjából 180 kilométeres hatótávot, amely rendelkezésünkre állt 17 kWh-s átlagfogyasztással pusztítottuk, ami a Sport módot és folyamatos terhelés tekintve sem rossz érték. Dinamikus tempónál is nagyon jól használható a fékerő-visszatáplálás, amely két módja közül az erősebbet választva szinte nem is kell fékezni, annyira megfogja a kocsit, ha lelépünk a „gázpedálról” még nagyobb tempónál is.

Az első elektromos Mini pont azt adja, ami elvárható tőle, árazásban pedig talán egy kicsi jobbat is. Az egyelőre csak háromajtósként létező Mini Cooper SE ára támogatások nélkül 10,5 millió forintról indul. Ez az ár nem tűnik rossznak a szintén mostanság debütáló Opel eCorsához és Peugeot e-208-hoz képest sem, amelynek ára 11,4 millió forint alapból támogatások nélkül, igaz ott 50 kWh-s akkumulátorok vannak a kocsikban.

A kocsit egyébként a nemzetközi forgalmazással egy időben indították útjára nálunk is, és mint megtudtuk, körülbelül olyan eladásokkal számolnak az esetében az első teljes évben, mint a BMW i3-asból történik, amelyből tavaly például több mint 200 darabot adtak el.

