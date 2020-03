Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50420ff6-2642-4a8f-b7cf-f2c1f1949279","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfő reggel már 25 fertőzöttet diagnosztizáltak a térségben.","shortLead":"Hétfő reggel már 25 fertőzöttet diagnosztizáltak a térségben.","id":"20200316_Csehorszagban_lezartak_21_telepulest_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50420ff6-2642-4a8f-b7cf-f2c1f1949279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e184408c-a798-4c7e-ae5f-df7169163329","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Csehorszagban_lezartak_21_telepulest_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 11:46","title":"Csehországban lezártak 21 települést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","shortLead":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","id":"20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f424c60-37a7-4d5a-9d2d-414371db6983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 16. 09:03","title":"Koronavírus ellen: ingyenes telefonfertőtlenítő szolgáltatást vezethet be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uniós közbeszerzés lesz lélegeztetőkészülékre és más kellékekre.","shortLead":"Uniós közbeszerzés lesz lélegeztetőkészülékre és más kellékekre.","id":"20200315_Von_der_Leyen_Meg_kell_vedeni_az_egyseges_piacot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f137aa6-4b29-463a-891d-d57ec2c28cf2","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Von_der_Leyen_Meg_kell_vedeni_az_egyseges_piacot","timestamp":"2020. március. 15. 18:18","title":"Von der Leyen: Meg kell védeni az egységes piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","shortLead":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","id":"20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61362a55-0f41-4d2a-84c4-5f5c2dd46c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 08:40","title":"Bezártak az útdíjszedő ügyfélszolgálati irodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","shortLead":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","id":"20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d2d3b-985e-494f-96e5-0a66516b39d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","timestamp":"2020. március. 15. 18:27","title":"368 halott Olaszországban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","shortLead":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","id":"20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d9bff2-3c0b-43b4-b380-d6c362635243","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 09:37","title":"Hetven óra alatt duplázódott meg a magyarországi betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","shortLead":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","id":"20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bbdfe2-62bd-427a-a3cc-476935b0b2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 16. 12:49","title":"Ingyenes céginformációs hozzáférést biztosít a Cégjelző a járvány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekarnak is van egy ajánlata koronavírus-járvány idejére.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekarnak is van egy ajánlata koronavírus-járvány idejére.","id":"20200316_Fischer_Ivan_Zenere_szukseg_van_ilyenkor_meg_inkabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62051f5-d054-40e2-966d-2d9ef304b6b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Fischer_Ivan_Zenere_szukseg_van_ilyenkor_meg_inkabb","timestamp":"2020. március. 16. 10:45","title":"Fischer Iván: Zenére szükség van, ilyenkor még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]