Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vuhani Union kórházban négy fertőzött kismamának is egészséges gyermeke született.","shortLead":"A vuhani Union kórházban négy fertőzött kismamának is egészséges gyermeke született.","id":"20200317_Egyre_biztosabbmhogy_nem_terjed_a_koronavirus_varandos_anyarol_az_ujszulottre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1ce060-8a5c-4be6-bec4-2c401aed597e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_Egyre_biztosabbmhogy_nem_terjed_a_koronavirus_varandos_anyarol_az_ujszulottre","timestamp":"2020. március. 17. 15:01","title":"Egyre biztosabb, hogy nem terjed a koronavírus várandós anyáról az újszülöttre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","shortLead":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","id":"20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0b8c9b-d1f7-418e-86e7-5a0340591a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:46","title":"Karantént csinálhatnak a kiürített kollégiumokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","shortLead":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","id":"20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771a82d2-9b7b-48a5-a4de-27087fcf1313","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","timestamp":"2020. március. 17. 06:41","title":"Beárazták az első új villany Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec35ddf-4eca-4c8b-8cbb-c0eac883f0ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti Hyper Truck persze csak egy elszabadult vízió, de ettől még nagyon látványos.","shortLead":"A Bugatti Hyper Truck persze csak egy elszabadult vízió, de ettől még nagyon látványos.","id":"20200317_A_Bugatti_megtette_tetjet_300zal_szaguldo_kamiont_terveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec35ddf-4eca-4c8b-8cbb-c0eac883f0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001f6660-a958-44c8-a549-b55376c9e13d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_A_Bugatti_megtette_tetjet_300zal_szaguldo_kamiont_terveztek","timestamp":"2020. március. 17. 17:15","title":"Milyen lenne egy Bugatti kamion? Természetesen 300-zal menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél Győrben jelenleg közel 13 ezer ember dolgozik.","shortLead":"A cégnél Győrben jelenleg közel 13 ezer ember dolgozik.","id":"20200317_gyori_audi_gyar_leallas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8d4ac8-36c1-483c-a30d-e97c1ac0a431","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_gyori_audi_gyar_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 12:06","title":"Leáll a győri Audi-gyár a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első gyógyult beteg szintén iráni állampolgár volt, ő múlt csütörtök este mehetett haza.","shortLead":"Az első gyógyult beteg szintén iráni állampolgár volt, ő múlt csütörtök este mehetett haza.","id":"20200316_koronavirus_gyogyult_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1a36ca-1922-4c5d-aeed-bce7f38be09b","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_gyogyult_Magyarorszag","timestamp":"2020. március. 16. 21:57","title":"Újabb ember gyógyult meg a koronavírusból Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","shortLead":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","id":"20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258103f-ea83-4018-99fa-27066d3fa908","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 21:03","title":"Merkel: Zárjanak be a templomok, mecsetek és zsinagógák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de...","id":"20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f41a1c-abe2-4aa5-b68c-6773c95a9041","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","timestamp":"2020. március. 17. 14:08","title":"Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]