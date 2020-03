Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye mögé bújva követ el erőszakot a saját kollégáival szemben.","shortLead":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye...","id":"20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cae7d0-2367-4b46-be0d-7f29610e32bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","timestamp":"2020. március. 17. 10:55","title":"Eszenyi Enikő: Én nem vagyok félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","shortLead":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","id":"20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a654e-9670-4564-a20d-ce6e3eaae6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. március. 16. 21:40","title":"Már Trump is home office-t sürget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán nagy meglepetés érheti a sofőröket a benzinkutakon.","shortLead":"Szerdán nagy meglepetés érheti a sofőröket a benzinkutakon.","id":"20200316_uzemanyag_ar_csokkenes_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696d4573-1443-4d25-b97c-c1de215fedd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_uzemanyag_ar_csokkenes_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. március. 16. 13:21","title":"Nagyot zuhannak az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bosznia-Hercegovinában az első két fertőzött már felgyógyult, Montenegróban továbbra sem diagnosztizáltak megbetegedést, a térség országai újabb intézkedéseket tettek a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.","shortLead":"Bosznia-Hercegovinában az első két fertőzött már felgyógyult, Montenegróban továbbra sem diagnosztizáltak...","id":"20200317_eszak_macedonia_bosznia_hercegovina_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c0a1de-cd9e-4da3-9fe6-8df5e787b591","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_eszak_macedonia_bosznia_hercegovina_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. március. 17. 11:44","title":"Észak-Macedóniában már 23 fertőzött van, Montenegró eddig megúszta a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t, pontosabban a cég iPhone-os szoftverfrissítéseit.","shortLead":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t...","id":"20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc6fa3-81f3-4839-9cdf-3a5d4cbc2bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","timestamp":"2020. március. 16. 10:03","title":"Egy igen ismert és befolyásos iPhone-használó, maga Elon Musk ekézi az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36cbd20-8d38-4490-bdda-37a064f7bdcb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Négy tipp azoknak, akik másokért is felelősek. Bőhm Kornél kríziskommunikációs tanácsadó cikke.","shortLead":"Négy tipp azoknak, akik másokért is felelősek. Bőhm Kornél kríziskommunikációs tanácsadó cikke.","id":"20200316_Egy_hajoban_evezunk__igy_kommunikaljon_a_vezeto_a_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c36cbd20-8d38-4490-bdda-37a064f7bdcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01359b8b-325e-4232-850d-80692bf04286","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200316_Egy_hajoban_evezunk__igy_kommunikaljon_a_vezeto_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 13:15","title":"Egy hajóban evezünk – így kommunikáljon a vezető a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","shortLead":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","id":"20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5b895-428d-4ec2-a1ed-3c4a5b84b3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 07:03","title":"Így működik a határzár a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél Győrben jelenleg közel 13 ezer ember dolgozik.","shortLead":"A cégnél Győrben jelenleg közel 13 ezer ember dolgozik.","id":"20200317_gyori_audi_gyar_leallas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8d4ac8-36c1-483c-a30d-e97c1ac0a431","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_gyori_audi_gyar_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 12:06","title":"Leáll a győri Audi-gyár a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]