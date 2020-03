A Porsche 356 3000 RR lényegében egy fantázianév, utalások sorozata egy gyárilag sosem létezett autóra.

A kocsit Viktor Grasher kezdte fejleszteni, aki repülőgép-szerelő volt és többek közt néhány 356-os Porschéja is volt Ausztráliából. 1990-ben találta ki, hogy a kocsit átalakítja, és feldobja egy 930-as generációjú Porsche motorjával, amely az első Turbo volt a 911-es modellek történetében.

Elkezdte a munkát, azonban nem sokkal később elhunyt, így nem lett semmi a víziójából. A projektautója egy Rafael Diez nevű autóépítőhöz került, aki maga is profi restaurátor céget visz, elhatározta, hogy megépíti a járművet.

Az 1959-es 356B Roadster így megkapta a 930-as, 3.0 literes, hathengeres boxermotorját, amely 1977-es gyártású volt. Diez készített más módosítást is: a karosszériát kiszélesítette és a belső kárpitozást is kicseréltette, sőt, mivel eredetileg a 356-os jobbkormányos volt, ezt is átalakíttatta.

2018-ban Diez felkérte Walter Röhrlt, hogy tesztelje a 260 lóerős kocsit, aminek a ralibajnok eleget is tett, és jóllehet nem számított különösebben jó végeredményre, a teszt után nagyon elismerően nyilatkozott a projektről. Most pedig meg is vásárolta az egyedi „Super Porschét”, amelynek nevében a 3000 utal a kocsiban lévő motor méretére, míg az RR a jelenlegi tulaj nevének kezdőbetűje, a roadster pedig a kétüléses kialakítást jelöli.

