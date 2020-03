Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási időt.","shortLead":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási...","id":"20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35348038-8866-49f2-b482-a2eb71dc359c","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 08:40","title":"Fellázadtak a rabok egy szatmárnémeti börtönben, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fa9b10-5405-4ac1-b51a-53418a6687f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy olasz cég Chiari város kórházának segít.","shortLead":"Egy olasz cég Chiari város kórházának segít.","id":"20200318_A_3Ds_nyomtatokkal_gyartanak_szelepeket_a_lelegeztetogepekhez_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3fa9b10-5405-4ac1-b51a-53418a6687f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa5ce7-929b-4539-89cc-55b419a0e1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_A_3Ds_nyomtatokkal_gyartanak_szelepeket_a_lelegeztetogepekhez_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 18. 16:09","title":"A 3D-s nyomtatókkal gyártanak szelepeket a lélegeztetőgépekhez Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2001612d-ca73-402a-9a09-f7c33bdf0bf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd labdarúgó szeretne valamit visszaadni az általa imádott országnak.","shortLead":"A svéd labdarúgó szeretne valamit visszaadni az általa imádott országnak.","id":"20200318_Ibrahimovic_gyujtest_inditott_az_olasz_korhazak_javara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2001612d-ca73-402a-9a09-f7c33bdf0bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48d1fc4-cbf2-4f30-871e-4b302654c0b4","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Ibrahimovic_gyujtest_inditott_az_olasz_korhazak_javara","timestamp":"2020. március. 18. 17:46","title":"Ibrahimovic gyűjtést indított az olasz kórházak javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg a fogyasztásmérők állását. ","shortLead":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg...","id":"20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3ce329-351c-4129-8cc7-4f0a028f2255","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:12","title":"Felfüggeszti a mérőórák leolvasását az ELMŰ-ÉMÁSZ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1535c7-dd51-4039-b7a0-fe549a7ebb04","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban a dél-koreai vívószövetség csak egy pozitív esetről közölt hírt.\r

","shortLead":"Korábban a dél-koreai vívószövetség csak egy pozitív esetről közölt hírt.\r

","id":"20200319_koronavirus_sport_vivas_del_korea_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1535c7-dd51-4039-b7a0-fe549a7ebb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b477ca3-0094-4590-8be0-de69cb6ddb48","keywords":null,"link":"/sport/20200319_koronavirus_sport_vivas_del_korea_fertozes","timestamp":"2020. március. 19. 10:20","title":"Három koronavírusos dél-koreai vívót azonosítottak, Budapesten is versenyeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","shortLead":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","id":"20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2f721d-9ab9-440c-a0a8-523c6a59945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","timestamp":"2020. március. 19. 14:09","title":"Lövöldözött és megverte volt barátnőjét, majd ittasan hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak számukra – még csak a járvány kezdetén vagyunk, de már most sokan összefogtak, hogy segítsék a koronavírus ellen küzdő egészségügyi dolgozókat. De pontosan mit tehet egy átlagember, ha tényleg tehermentesíteni akarja az ápolónők és az orvosok munkáját? Vigyünk nekik ebédet? Varrjunk nekik maszkokat? Utaljunk pénzt? Egészségügyi szakemberek segítségével próbáltunk válaszolni. Annyi segítség van, hogy a kormány már önkéntességi akciócsoportot is felállított a koordinálásra. ","shortLead":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak...","id":"20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153dba41-a14e-430b-b355-824a1597cfad","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:10","title":"Hogyan segíthetek az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövid idő alatt újabb rendeleteket hozott a kormány a vírus okozta veszélyhelyzetben.","shortLead":"Rövid idő alatt újabb rendeleteket hozott a kormány a vírus okozta veszélyhelyzetben.","id":"20200319_jarvany_koronavirus_hitel_torlesztes_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda13596-3b19-485a-90ca-07ccc1810901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_jarvany_koronavirus_hitel_torlesztes_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 19. 06:38","title":"Vírushelyzet: megjelentek a részletek a kormány gazdasági mentőcsomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]