[{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","shortLead":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","id":"20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80ac4a-8944-468c-9387-49e697d155e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","timestamp":"2020. március. 20. 08:15","title":"Emmi: lezárják az idősotthonokat és szociális intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző napon lezárt rendelő is újranyitott. A gyereknek korábban 4-5 napig tartó magas láza és torokgyulladásszerű tünetei voltak.","shortLead":"Az előző napon lezárt rendelő is újranyitott. A gyereknek korábban 4-5 napig tartó magas láza és torokgyulladásszerű...","id":"20200320_koronavirus_fertozott_kisgyerek_15_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16dc4d7-d72f-4ef0-a1c8-eaca73c5bf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozott_kisgyerek_15_kerulet","timestamp":"2020. március. 20. 21:10","title":"Jól van a koronavírussal fertőzött XV. kerületi gyerek, nincs kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Vasárnaptól bezárnak a szállodák és elkezdik a felújításukat a járvány ideje alatt. Két budapesti hotel azonban nyitva marad, mert ott a rendvédelmi dolgozók vannak elhelyezve.","shortLead":"Vasárnaptól bezárnak a szállodák és elkezdik a felújításukat a járvány ideje alatt. Két budapesti hotel azonban nyitva...","id":"20200319_szallod_Hunguest_Hotels_felfuggesztes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2518b1bf-d1fe-45bb-8761-aa66857954dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_szallod_Hunguest_Hotels_felfuggesztes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:31","title":"Felfüggeszti szállodáinak működtetését a Hunguest Hotels a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el – közölték pénteken.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el – közölték pénteken.","id":"20200320_Meghalt_ket_magyar_koronavirussal_fertozott_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711af9e-bb08-4ba5-b309-5fd953bebc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Meghalt_ket_magyar_koronavirussal_fertozott_beteg","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Már három halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a járvány terjed, egyre több lélegeztetőgépre lesz szükség világszerte, így egyre nehezebb a beszerzésük.","shortLead":"Ahogy a járvány terjed, egyre több lélegeztetőgépre lesz szükség világszerte, így egyre nehezebb a beszerzésük.","id":"20200320_lelegeztetogep_semmelweis_egyetem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85ac83b-dc20-4af6-b4d4-736af305e389","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_lelegeztetogep_semmelweis_egyetem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 17:20","title":"Lélegeztetőgépeket vett a Semmelweis Egyetem, hamarosan megérkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódhatnak a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű kölcsönök igénylői is. ","shortLead":"Aggódhatnak a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű kölcsönök igénylői is. ","id":"20200320_otp_hiteligenyles_szigoritas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f61f4-47f7-49b5-8fca-e6db79e91937","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_otp_hiteligenyles_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 17:01","title":"Jelentősen szigorítja az OTP a hitelhez jutás feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A győri nagyvállalat, ahol nagyjából 13 ezer ember dolgozik, hétfőtől áll le.","shortLead":"A győri nagyvállalat, ahol nagyjából 13 ezer ember dolgozik, hétfőtől áll le.","id":"20200320_koronavirus_audi_leallas_allasido_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdc9991-990b-4768-a663-908999db42c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_koronavirus_audi_leallas_allasido_dolgozok","timestamp":"2020. március. 20. 12:59","title":"Leáll az Audi, az első hétre állásidőt fizet a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c1938a-442d-41f1-8b66-55f4aa0441f2","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A korlátlan vészhelyzet mindenkire veszélyes. Nem csak irániakra. Vélemény.","shortLead":"A korlátlan vészhelyzet mindenkire veszélyes. Nem csak irániakra. Vélemény.","id":"20200320_Szabad_kez_vagy_szabad_lab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c1938a-442d-41f1-8b66-55f4aa0441f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee73b7-57b1-4c00-be8e-84ad62746c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Szabad_kez_vagy_szabad_lab","timestamp":"2020. március. 20. 09:05","title":"Révész: Szabad kéz vagy szabad láb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]