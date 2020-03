Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalat április 7-ig függeszti fel az üzem működését.","shortLead":"A vállalat április 7-ig függeszti fel az üzem működését.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_fertozes_hankook_racalmas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e441ed87-d4a5-484f-8fdc-557a97734cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_koronavirus_jarvany_fertozes_hankook_racalmas","timestamp":"2020. március. 24. 18:06","title":"Leáll a termelés a Hankook rácalmási gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4 órára minden intenzív osztályon dolgozó megkapta a szükséges védőfelszerelést.","shortLead":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4...","id":"20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b233ea-b94f-490a-bc57-c0145076c6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"Kilencre nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be magánvilláikban családi klinikákat, és felvásárolják a lélegeztetőgépeket is. Közben az orvosok arra panaszkodnak, hogy a vidéki városokban nincs elég ilyen, életmentéshez használt készülék. ","shortLead":"A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_milliardosok_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c39c6-a8fb-4e9b-8c18-31804c88446a","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_milliardosok_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 24. 13:58","title":"Dübörög a szolidaritás – az orosz milliárdosok hazaviszik a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72df2efe-bada-4af6-a517-1127b2ceff85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok tévhitnek ad teret, de jobban járunk, ha a tényekre és a kutatók eddig felhalmozott tudására alapozunk. ","shortLead":"Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok...","id":"20200323_Ezeket_a_mitoszokat_ne_higgye_el_a_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72df2efe-bada-4af6-a517-1127b2ceff85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d84871-a9e8-4dd1-b864-660cd0fccde8","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Ezeket_a_mitoszokat_ne_higgye_el_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 23. 20:00","title":"Ezeket a mítoszokat ne higgye el a koronavírusról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cadbeb0-e75f-4aba-9d1d-f585e1753b21","c_author":"HVG","category":"360","description":"László Attila Concertóját dzsesszkvartett, a fuvola-oboa-fagott felállású fafúvósok és egy komplett vonószenekar adja elő.\r

","shortLead":"László Attila Concertóját dzsesszkvartett, a fuvola-oboa-fagott felállású fafúvósok és egy komplett vonószenekar adja...","id":"202012_cd__tagulo_terek_laszlo_attila_concerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cadbeb0-e75f-4aba-9d1d-f585e1753b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312076bc-d2cc-4561-a0ac-f341700a8a52","keywords":null,"link":"/360/202012_cd__tagulo_terek_laszlo_attila_concerto","timestamp":"2020. március. 23. 12:00","title":"A hazai kortárs zenében párját ritkító háromtételes gitárverseny született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyében is kifehéredett a táj keddre.","shortLead":"Több megyében is kifehéredett a táj keddre.","id":"20200324_havazas_ho_tolna_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e506f9f9-a3f9-4a59-aa8d-810d68a71504","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_havazas_ho_tolna_megye","timestamp":"2020. március. 24. 11:42","title":"17 centi hó esett Tolnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","shortLead":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","id":"20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda003b2-93b8-416a-b322-df43b092285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:57","title":"Megmérgezte kislányát, hogy bent tartsák a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d2dcb-90ef-47a9-99ce-1a65f18b0ac7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha teljesen elolvadna, világszerte 1,5 méterrel emelné a tengerszintet. ","shortLead":"Ha teljesen elolvadna, világszerte 1,5 méterrel emelné a tengerszintet. ","id":"20200324_Mintegy_ot_kilometert_huzodott_vissza_a_Denmangleccser_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827d2dcb-90ef-47a9-99ce-1a65f18b0ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d554753-5d5b-4849-9b42-ef5f2641d373","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_Mintegy_ot_kilometert_huzodott_vissza_a_Denmangleccser_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2020. március. 24. 21:55","title":"Mintegy öt kilométert húzódott vissza a Denman-gleccser a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]