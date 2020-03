Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza.\r

\r

","shortLead":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit...","id":"20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a094f9-9e49-4e2f-974d-4a4b45048ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","timestamp":"2020. március. 25. 17:00","title":"Itt vannak a Libri irodalmi díj döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós szám.","shortLead":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós...","id":"20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac6d23-8fd3-4e51-8e16-1ad187beb14e","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","timestamp":"2020. március. 25. 17:20","title":"500-600 ezer olasz koronavírus-fertőzött lehet valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"6 tipp az Amerikai Pszichológiai Társaság útmutatója alapján.","shortLead":"6 tipp az Amerikai Pszichológiai Társaság útmutatója alapján.","id":"20200326_Igy_orizhetjuk_meg_mentalis_epsegunket_az_izolacioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88504ff3-3436-4470-b441-5545f5f62cf5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200326_Igy_orizhetjuk_meg_mentalis_epsegunket_az_izolacioban","timestamp":"2020. március. 26. 12:15","title":"Így őrizhetjük meg mentális épségünket a bezártságban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs olyan adat, amely arra utalna, hogy a nyári meleggel véget ér a koronavírus-járvány.","shortLead":"Nincs olyan adat, amely arra utalna, hogy a nyári meleggel véget ér a koronavírus-járvány.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_nyar_europai_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71349928-cf44-405d-ac34-b435d830655a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_nyar_europai_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 10:06","title":"Az európai járványügy szerint nem valószínű, hogy a nyáron eltűnik a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025c730-6a45-401a-9fdc-10c82409cf79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"India miniszterelnöke tévés beszédben jelentette be, hogy az ország lakóinak három hétre karanténba kell vonulniuk. A kormányfő szerint, ha nem tartják be a 21 napot, az ország és a családok 21 évet lépnek vissza.","shortLead":"India miniszterelnöke tévés beszédben jelentette be, hogy az ország lakóinak három hétre karanténba kell vonulniuk...","id":"20200324_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b025c730-6a45-401a-9fdc-10c82409cf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53bf169-9c48-4ca5-8a72-72160400350a","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_india","timestamp":"2020. március. 24. 17:57","title":"Egész Indiára házi karantént rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d421d927-182d-4407-b127-453b893d5c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az irodai dolgozók a Macarenát adták elő az óbudaiaknak.\r

","shortLead":"Az irodai dolgozók a Macarenát adták elő az óbudaiaknak.\r

","id":"20200326_Tanccal_halaltak_meg_a_biztatast_a_mentoszolgalat_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d421d927-182d-4407-b127-453b893d5c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b1293-ee7f-43fb-a215-e51971824a01","keywords":null,"link":"/elet/20200326_Tanccal_halaltak_meg_a_biztatast_a_mentoszolgalat_dolgozoi","timestamp":"2020. március. 26. 08:06","title":"Tánccal hálálták meg a biztatást a mentőszolgálat dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak – vallja Szalai Júlia szociológus, az MTA doktora. Csak remélni tudja, hogy hajtűkanyart vesz a kormány eddigi szociálpolitikája. Interjú.","shortLead":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak –...","id":"202013_domino_modjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bdcf36-5993-4a0b-948d-26a9df79b7a6","keywords":null,"link":"/360/202013_domino_modjara","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"\"Dominó módjára roppanthatja meg teljes háztartások megélhetését a járvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6d68b6-9905-402d-b9d7-e3a47ecc2978","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sátorrendszer épült \"a kórház megsegítése céljából\".","shortLead":"Sátorrendszer épült \"a kórház megsegítése céljából\".","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_tabori_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff6d68b6-9905-402d-b9d7-e3a47ecc2978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a81f71e-dfff-4e87-85e9-b43a83f78eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_tabori_korhaz","timestamp":"2020. március. 25. 09:14","title":"Tábori kórházat húztak fel a katonák a Szent László udvarán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]